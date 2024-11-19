«Они все выглядят одинаково». Футболист «Тоттенхема» получил серьезное наказание за расистскую шутку

В какой-то момент ведущий попросил Бентанкура привезти футболку корейского одноклубника Сон Хын Мина.

«Сонни? Это может быть и футболка двоюродного брата Сонни. Они все выглядят одинаково», - пошутил в ответ уругваец.

Интервью быстро разлетелось по соцсетям, и Футбольная ассоциация Англии начала расследование. Бентанкур принес извинения, но было уже поздно: ему назначили дисквалификацию на семь матчей и штраф в 100 000 фунтов.

Бентанкур в нынешнем сезоне провел 15 матчей за «Тоттенхэм», забил один гол и отдал одну результативную передачу.