После избрания Дональда Трампа президентом США много обсуждается его влияние на экономику Эстонии и Европы в целом. По мнению экономиста банка Citadele Александраса Изгородинаса, в этих дискуссиях справедливо отмечают ряд негативных аспектов, но в то же время планы Трампа могут иметь и положительные последствия.
Положительные моменты президентства Трампа для экономики Эстонии и Европы
Во-первых, победа Трампа, вероятно, приведет к снижению мировых цен на нефть. Новый президент США открыто высказывался о своих намерениях вновь ввести импортные пошлины - несмотря на то, что это вызовет в стране очередную волну инфляции.
В ходе предвыборной кампании он неоднократно подчеркивал преимущества низких цен на нефть и говорил о своих планах увеличить объемы добычи нефти в США. Одного лишь увеличения добычи в США недостаточно для существенного снижения мировых цен, но, если ОПЕК согласится увеличить добычу в обмен на различные стимулы, цены на нефть действительно могут упасть. Более дешевая нефть замедлит инфляцию как в США, так и в Европе.
По данным Eurostat, расходы на топливо составляют 4,2% всех затрат потребителей в Эстонии, что ниже среднего показателя по ЕС (4,5%), и являются самыми низкими среди стран Балтии. Так или иначе, снижение цен на топливо может оставить у людей немного больше средств, которые они смогут потратить на другие нужды.
Вторым аспектом является возможная разница в изменениях базовых процентных ставок США и еврозоны. Импортные пошлины и сохраняющиеся правительственные расходы на стимулирование экономики США ограничат возможности Федеральной резервной системы по снижению процентных ставок.
С другой стороны, Европейский центральный банк будет вынужден продолжать снижать ставки из-за замедления инфляции в еврозоне, а также из-за американских импортных пошлин. Трамп планирует ввести тарифы на товары не только из ЕС, но и из Китая. В этом случае Европа столкнется с волной удешевления импорта из Китая, поскольку Китай начнет искать альтернативные экспортные рынки вместо США. Эта волна импорта означает еще более быстрое замедление инфляции в еврозоне и, как следствие, снижение процентных ставок.
Эстония много выиграла бы от снижения процентных ставок, поскольку большинство выдаваемых здесь кредитов связаны с плавающей процентной ставкой. Более низкие базовые процентные ставки в еврозоне означают, что жилищные и бизнес-кредиты в Эстонии станут дешевле, что, в свою очередь, поспособствует укреплению экономики.
Третий результат - оживление китайской экономики. Китайские власти долго откладывали введение экономических стимулов на фоне неопределенных перспектив президентских выборов в США, даже несмотря на то, что их собственная экономика находится в шатком положении.
Поскольку победа Трампа означает повышение тарифов и ухудшение экспортных перспектив для Китая, китайское правительство может вскоре объявить о крупном пакете экономических стимулов. Меры по стимулированию экономики в основном направлены на оживление внутреннего потребления Китая, и это может быть полезно для эстонских компаний, экспортирующих свою продукцию в Германию и другие части Западной Европы.
Четвертое - перемещение производства из более дорогих стран Европы в более дешевые страны Восточной Европы. Несмотря на ожидаемые высокие импортные пошлины, немецкие производители не хотят покидать огромный и богатый рынок США.
Вероятно, они будут склонны компенсировать более высокие импортные пошлины за счет прибыли. Это увеличит готовность немецких компаний пересматривать условия контрактного производства с европейскими поставщиками. Возможно, немецкие производители переведут часть своих заказов от более дорогих поставщиков в Скандинавии и странах Бенилюкса к более дешевым поставщикам в Восточной Европе.
Например, литовская промышленность уже успешно использовала ситуацию в Германии, взяв на себя часть заказов из более дорогих стран. Согласно данным Европейской комиссии, в октябре 2024 года эстонские производители были оптимистичны в отношении экспортных перспектив на ближайшие 18 месяцев, что также может быть связано с заказами из Германии.
В-пятых, более высокие пошлины вряд ли разрушат промышленность ЕС. Трамп неоднократно заявлял о желании ввести более высокие импортные пошлины на автомобили из ЕС. Однако большинство европейских автопроизводителей уже давно имеют заводы в США. Более высокие тарифы приведут к тому, что крупные автомобильные концерны ЕС перенесут часть своих производственных функций на американские заводы, но массового перемещения производства из ЕС в США ожидать не стоит.