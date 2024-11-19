Позитивные эффекты президентства Трампа для экономики Эстонии и Европы

Во-первых, победа Трампа, вероятно, приведет к снижению мировых цен на нефть. Новый президент США открыто высказывался о своих намерениях вновь ввести импортные пошлины - несмотря на то, что это вызовет в стране очередную волну инфляции.

В ходе предвыборной кампании он неоднократно подчеркивал преимущества низких цен на нефть и говорил о своих планах увеличить объемы добычи нефти в США. Одного лишь увеличения добычи в США недостаточно для существенного снижения мировых цен, но, если ОПЕК согласится увеличить добычу в обмен на различные стимулы, цены на нефть действительно могут упасть. Более дешевая нефть замедлит инфляцию как в США, так и в Европе.

По данным Eurostat, расходы на топливо составляют 4,2% всех затрат потребителей в Эстонии, что ниже среднего показателя по ЕС (4,5%), и являются самыми низкими среди стран Балтии. Так или иначе, снижение цен на топливо может оставить у людей немного больше средств, которые они смогут потратить на другие нужды.

Вторым аспектом является возможная разница в изменениях базовых процентных ставок США и еврозоны. Импортные пошлины и сохраняющиеся правительственные расходы на стимулирование экономики США ограничат возможности Федеральной резервной системы по снижению процентных ставок.