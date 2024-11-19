Начались работы по сносу старого здания Эстонского национального музея

Во вторник утром были удалены последние стекла из окон в здании по адресу Куперьянови, 9, которое возрастные тартусцы также называют и клубом железнодорожников. Ближе к вечеру планируется продолжить работу ковшом экскаватора, сообщил Тынис Арроваль, руководитель проекта частной компании Terasteenus, которая выполняет работы по сносу.

Когда korp! Sakala победила в марте прошлого года на аукционе по продаже дома, организованного Riigi Kinnisvara AS, предложив в итоге 1,2 млн евро, стало ясно, что ремонт здания, пустовавшего почти восемь лет, обойдется слишком дорого. Поэтому korp! Sakala решила снести старый дом и построить на его месте новый.