В понедельник на улице Куперьянови в Тарту началась подготовка к сносу бывшего выставочного здания Эстонского национального музея (ERM). Хотя на месте дома по адресу Куперьянови, 9 через месяц должен быть пусто, его владелец, студенческая корпорация korp! Sakala, не торопится строить новое здание.
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Начались работы по сносу старого здания Эстонского национального музея
Во вторник утром были удалены последние стекла из окон в здании по адресу Куперьянови, 9, которое возрастные тартусцы также называют и клубом железнодорожников. Ближе к вечеру планируется продолжить работу ковшом экскаватора, сообщил Тынис Арроваль, руководитель проекта частной компании Terasteenus, которая выполняет работы по сносу.