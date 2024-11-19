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Начались работы по сносу старого здания Эстонского национального музея

Перевод: Павел Соболев
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Здание, которое вот-вот снесут, пустовало с 2015 года.
Здание, которое вот-вот снесут, пустовало с 2015 года. Фото: Kristjan Teedema

В понедельник на улице Куперьянови в Тарту началась подготовка к сносу бывшего выставочного здания Эстонского национального музея (ERM). Хотя на месте дома по адресу Куперьянови, 9 через месяц должен быть пусто, его владелец, студенческая корпорация korp! Sakala, не торопится строить новое здание.

Во вторник утром были удалены последние стекла из окон в здании по адресу Куперьянови, 9, которое возрастные тартусцы также называют и клубом железнодорожников. Ближе к вечеру планируется продолжить работу ковшом экскаватора, сообщил Тынис Арроваль, руководитель проекта частной компании Terasteenus, которая выполняет работы по сносу.

Когда korp! Sakala победила в марте прошлого года на аукционе по продаже дома, организованного Riigi Kinnisvara AS, предложив в итоге 1,2 млн евро, стало ясно, что ремонт здания, пустовавшего почти восемь лет, обойдется слишком дорого. Поэтому korp! Sakala решила снести старый дом и построить на его месте новый.

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