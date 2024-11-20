Каждый выпуск подкаста «Мягко говоря» ведущие Анита Авакова и Ева Ойжинская поднимают очередной вопрос, напрямую или косвенно связанный с темой феминизма в эстонском обществе. Гостьей одиннадцатого эпизода стала студентка шестого курса ветеринарного факультета Университета естественных наук Карина Пашкович.
Студентка ветеринарного факультета: меня часто спрашивают, кастрировала бы я своего мужа?
Несмотря на то, что исторически профессия ветеринара ассоциировалась преимущественно с мужчинами, особенно в областях, связанных с крупными сельскохозяйственными животными, сегодня женщины составляют большинство студентов ветеринарных вузов и практикующих специалистов.
Ветеринария все чаще воспринимается как профессия, требующая эмпатии и заботы - качеств, традиционно ассоциирующихся с женщинами. В этом контексте многие современные женщины выбирают работу с мелкими домашними животными, что стало доминирующим направлением в практике.
Анита: Карина, ты уже успела поработать в клиниках. Расскажи, что в плане гендерного неравенства тебя бесит в этой профессии больше всего?
Карина: Даже несмотря на то, что ты можешь позвать ассистента-мужчину только для того, чтобы помочь поднять тяжелое животное, а всю остальную работу делаешь сама, часто владельцы, игнорируя тебя, общаются с мужчиной.
Ева: А давай поговорим про проекции и перенос. Страх кастрации. Есть ли в клиниках проблема с тем, что владельцы-мужчины гораздо болезненнее относятся к процедуре кастрации своих животных?
Карина: Да, это на самом деле очень большая проблема. Я не буду объяснять, какие есть медицинские показания для кастрации, но у меня лично несколько раз хозяева-мужчины спрашивали, глядя мне в глаза, отрезала бы я своему мужу яйца. В случае стерилизации такого обычно не происходит, чаще задают вопросы об осложнениях и волнуются за здоровье животного.
Также в этом выпуске подкаста:
- Работа с крупными животными и сложные хирургические процедуры требуют физической силы. Воспринимают ли женщин как менее компетентных, особенно в «традиционно мужских» аспектах ветеринарии?
- Существует ли дисбаланс в доходах мужчин-ветеринаров и женщин-ветеринаров?
- C какими проблемами сталкиваются женщины, работающие с домашними животными в обычных ветклиниках?
Подкаст «Мягко говоря»
Название подкаста «Мягко говоря» было выбрано не случайно. С одной стороны, это ироническая отсылка, которая, как может показаться, лишь подчеркивает традиционные представления о женственности, где мягкость относят к женским качествам. Однако чаще всего мы используем это выражение в качестве буфера для следующей за ним обычно не самой приятной информации: «мягко говоря, это было так себе» (это было не просто так себе, это было ужасно).
Такая игра слов подсказывает слушателям, что важные и иногда неудобные вопросы, о которых идет речь в подкасте, будут преподноситься так, чтобы спровоцировать размышления и, возможно, переосмысление устоявшихся взглядов - мягко, но уверенно и смело.
Ведущие «Мягко говоря» надеются, что подкаст станет мостом между традиционными представлениями о женственности и необходимостью борьбы за равенство и справедливость, показывая, что мягкость и сила могут идти рука об руку в борьбе за лучший мир.
Ведущие подкаста благодарят исполнителя Dog in a Shirt за разрешение на использование в подкасте музыкальной дорожки под названием Coffee for dinner.