Галерея В Эстонии в очередной раз выбрали самых ярких звезд культуризма и фитнеса

В категории юниоров 16-23 лет чемпионкой Эстонии стала Бриана Корнильцев, серебро у Анники Абсалон и третье место заняла Мия Муленок.

В категории акробатического фитнеса (16-23 года) золотую медаль завоевала Маргит Куузе, второе место у Лисандры Кягу и третье – Мария Хендриксон.

В категории артистического фитнеса (16-23 года) первое место у Валерии Копаевой, серебряная медаль у Дарьи Друнченко и третье место заняла Татьяна Дудашова.

Среди мужчин в категории культуризма (16-23 года) золото завоевал Марко Талвар. Второе место у Кентера Леаса и третье – у Марка парта.

В категории пляжного бодибилдинга (менс физик) первое место завоевал Доминик Абол, серебро у Янно Лукаса и бронзовая медаль у танеля Тамма.

Категория классического культуризма (16-23 года) оказалась успешной для Марко Талвара (золотая медаль), второе место у Ральфа Себастьяна Сеэмера.

В категории велнесс-фитнес (16-23 года) первая тройка выглядит так: Вирджиния Наргла, Кайса Лепик и Мари Таммоя.

Первое место в категории бодифитнес среди юниоров 16-23 лет заняла Лийс Мирьям Ювас. Анастасия Калашникова победила в категории фитнес-бикини для юниорок 21-23 лет, Анна Калинина заняла второе место, а Анна Катерийна Матильда Асу - третье.

Бриана Корнильцева заняла первое место в категории фитнес-бикини среди юниоров 16-20 лет (рост до 166 см), Анника Абсалон и Мария Эйлонен заняли второе и третье места соответственно. Мия Муленок победила в категории юниорок по фитнес-бикини 16-20 лет (выше 166 см), Каролина Лийтмаа заняла второе место, а Дайси Падумяэ - третье. В абсолютном зачете первое место в юниорском фитнес-бикини заняла Бриана Корнильцева.