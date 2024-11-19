Спустя двое суток после того, как президент США разрешил Киеву применение дальнобойного американского оружия по объектам внутри РФ, Путин подписал новую ядерную доктрину России, о которой говорил ранее, Дмитрий Медведев заговорил о приближении «третьей мировой войны», а в России началось производство мобильных убежищ на случай ядерной войны. Эксперты Rus.Postimees не верят в работоспособность ядерного шантажа Кремля.
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Путин снова пугает ядерным оружием, Медведев и российские спасатели пытаются ему помочь
Человек, занимающий пост президента РФ, подписал указ «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». Документ опубликован на портале правовой информации РФ во вторник. Новые правила уже вступили в силу. Путин анонсировал эти изменения в сентябре 2024 года.