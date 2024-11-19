Путин снова пугает ядерным оружием, Медведев и российские спасатели пытаются ему помочь

Интервью Rus.Postimees Путин в военном тренажере во время посещения 344-го Государственного центра комплектования и переподготовки летного состава Минобороны РФ, Торжок, Тверская область, Россия, 27 марта 2024 года.

Спустя двое суток после того, как президент США разрешил Киеву применение дальнобойного американского оружия по объектам внутри РФ, Путин подписал новую ядерную доктрину России, о которой говорил ранее, Дмитрий Медведев заговорил о приближении «третьей мировой войны», а в России началось производство мобильных убежищ на случай ядерной войны. Эксперты Rus.Postimees не верят в работоспособность ядерного шантажа Кремля.