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Путин снова пугает ядерным оружием, Медведев и российские спасатели пытаются ему помочь

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Интервью Rus.Postimees Путин в военном тренажере во время посещения 344-го Государственного центра комплектования и переподготовки летного состава Минобороны РФ, Торжок, Тверская область, Россия, 27 марта 2024 года.
Интервью Rus.Postimees Путин в военном тренажере во время посещения 344-го Государственного центра комплектования и переподготовки летного состава Минобороны РФ, Торжок, Тверская область, Россия, 27 марта 2024 года. Фото: AP / Scanpix

Спустя двое суток после того, как президент США разрешил Киеву применение дальнобойного американского оружия по объектам внутри РФ, Путин подписал новую ядерную доктрину России, о которой говорил ранее, Дмитрий Медведев заговорил о приближении «третьей мировой войны», а в России началось производство мобильных убежищ на случай ядерной войны. Эксперты Rus.Postimees не верят в работоспособность ядерного шантажа Кремля.

Человек, занимающий пост президента РФ, подписал указ «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». Документ опубликован на портале правовой информации РФ во вторник. Новые правила уже вступили в силу. Путин анонсировал эти изменения в сентябре 2024 года.

Основанием для применения Россией ядерного оружия может стать «агрессия против РФ и ее союзников со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерного государства», а также массированная воздушная атака неядерными средствами, включая беспилотники.

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