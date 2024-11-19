Социал-демократы принуждают Катри Райк сделать выбор между партией и союзом со Стальнухиным?

Это не означает, что сегодня вечером, когда соберется правление соцдемов, они немедленно выгонят Райк из партии, но это все равно означает оказание влияния на Райк, чтобы она сделала выбор. Либо быть со Стальнухиным, либо быть вместе с социал-демократами. На данный момент это выглядит просто скверно, когда Райк где-то что-то решает и делает, а отдачей бьет по социал-демократам.