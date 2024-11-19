Таллиннская городская управа решила демонтировать велосипедную дорожку на Палдиском шоссе на зимний период и передать освободившуюся полосу для движения общественного транспорта.
Велосипедная дорожка на Палдиском шоссе зимой будет отдана под автобусы
«Сегодня я внес предложение в горуправу об организации автобусной полосы вместо велосипедной дорожки на Палдиском шоссе в зимний период. Мы провели наблюдение совместно с Департаментом транспорта и выяснили, что за час по этой полосе проезжают шесть велосипедистов. В то же время по соседним полосам передвигаются свыше 1500 человек в час, которые из-за шести велосипедистов вынуждены тратить на дорогу на 30 минут больше», - заявил вице-мэр Кристьян Ярван.
«Если говорить об эффективном использовании пространства, то пропорции здесь кажутся немного несбалансированными. Поэтому я надеюсь обсудить с горуправой возможность временно приостановить использование велосипедной дорожки.
Устранение одной полосы движения и создание велосипедной дорожки снизило пропускную способность на 25 процентов. С помощью регулировки светофоров мы смогли компенсировать это только на пять процентов. Мы все хотим видеть здоровые способы передвижения, но необходимо взглянуть в окно, учесть прогноз погоды и принимать разумные решения», - добавил он.