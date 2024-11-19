Велосипедная дорожка на Палдиском шоссе зимой будет отдана под автобусы

«Сегодня я внес предложение в горуправу об организации автобусной полосы вместо велосипедной дорожки на Палдиском шоссе в зимний период. Мы провели наблюдение совместно с Департаментом транспорта и выяснили, что за час по этой полосе проезжают шесть велосипедистов. В то же время по соседним полосам передвигаются свыше 1500 человек в час, которые из-за шести велосипедистов вынуждены тратить на дорогу на 30 минут больше», - заявил вице-мэр Кристьян Ярван.