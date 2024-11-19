Кризис, говорите? Домохозяйства и предприятия успешно справляются с выплатами по кредитам

Справиться с более высокими выплатами по кредитам предприятиям помогли предыдущие удачные годы и накопленный буфер. Способность домохозяйств выплачивать кредиты поддерживается тем, что, несмотря на рецессию, безработица выросла относительно незначительно. Кроме того, снижение процентных ставок ЕЦБ привело к снижению Euribor, что привело к уменьшению платежей по кредитам.