Согласно недавнему обзору финансовой стабильности Банка Эстонии, несмотря на экономический спад, эстонские предприятия и домохозяйства до сих пор хорошо справлялись с погашением кредитов.
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Кризис, говорите? ⟩ Домохозяйства и предприятия успешно справляются с выплатами по кредитам
Справиться с более высокими выплатами по кредитам предприятиям помогли предыдущие удачные годы и накопленный буфер. Способность домохозяйств выплачивать кредиты поддерживается тем, что, несмотря на рецессию, безработица выросла относительно незначительно. Кроме того, снижение процентных ставок ЕЦБ привело к снижению Euribor, что привело к уменьшению платежей по кредитам.