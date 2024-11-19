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Кризис, говорите? Домохозяйства и предприятия успешно справляются с выплатами по кредитам

Перевод: Дмитрий Рая
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Обзор Банка Эстонии показывает, что эстонские домохозяйства и предприятия, несмотря на рецессию, не испытывают сложностей с выплатами по кредитам.
Обзор Банка Эстонии показывает, что эстонские домохозяйства и предприятия, несмотря на рецессию, не испытывают сложностей с выплатами по кредитам. Фото: Mihkel Maripuu

Согласно недавнему обзору финансовой стабильности Банка Эстонии, несмотря на экономический спад, эстонские предприятия и домохозяйства до сих пор хорошо справлялись с погашением кредитов.

Справиться с более высокими выплатами по кредитам предприятиям помогли предыдущие удачные годы и накопленный буфер. Способность домохозяйств выплачивать кредиты поддерживается тем, что, несмотря на рецессию, безработица выросла относительно незначительно. Кроме того, снижение процентных ставок ЕЦБ привело к снижению Euribor, что привело к уменьшению платежей по кредитам.

Экономический спад и низкое доверие потребителей снизили активность на рынке жилья, а также сократили объемы выдачи жилищных кредитов. На этом фоне некоторые банки стали активнее привлекать клиентов по жилищным кредитам из других банков, конкуренция на рынке возросла, а процентная маржа постепенно снижалась.

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