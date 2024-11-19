Инициатива по ужесточению наказаний для живодеров за трое суток собрала более 4000 подписей

Об этом BNS сообщиа пресс-служба Центристской партии, отметив, что молодежное крыло центристов считает, что действующие наказания за жестокое обращение с животными недостаточны и не отражают социальной опасности этих деяний.

Хоть и необходимое количество подписей для отправки петиции в Рийгикогу было собрано быстрее, чем за сутки, поставить свою подпись в поддержку инициативы можно до 16 декабря на портале Rahvaalgatus.ee.

По словам председателя Молодежной организации Центристской партии Дмитрия Фадина, к сожалению, благополучие животных часто оказывается второстепенным, когда приходится принимать сложные решения или сокращать расходы.

«Тем не менее, мы считаем защиту и достойное обращение с животными важной ценностью, которая отражает отношение нашего общества и его эмпатию ко всем живым существам. Наказания за жестокое обращение с животными должны яснее отражать серьезность этих действий», - говорит Фадин.

Согласно инициативе, предлагается внести изменения в статью 264 Пенитенциарного кодекса с целью ужесточения наказаний за жестокое обращение с животными. Например, предлагается ввести наказание в виде тюремного заключения сроком от одного до трех лет в случае повторных и особенно серьезных проявлений жестокого обращения с животными.

В настоящее время закон допускает в таких случаях наказание до одного года лишения свободы, но на практике обычно применяются денежные штрафы или условные наказания.