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Инициатива по ужесточению наказаний для живодеров за трое суток собрала более 4000 подписей

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Кошка. Фото иллюстративное.
Кошка. Фото иллюстративное. Фото: Schutterstock.com

Сбор подписей, направленный на обеспечение более эффективной защиты животных и ужесточение наказаний для живодеров, собрал за трое суток более 4000 сторонников.

Об этом BNS сообщиа пресс-служба Центристской партии, отметив, что молодежное крыло центристов считает, что действующие наказания за жестокое обращение с животными недостаточны и не отражают социальной опасности этих деяний.

Хоть и необходимое количество подписей для отправки петиции в Рийгикогу было собрано быстрее, чем за сутки, поставить свою подпись в поддержку инициативы можно до 16 декабря на портале Rahvaalgatus.ee.

По словам председателя Молодежной организации Центристской партии Дмитрия Фадина, к сожалению, благополучие животных часто оказывается второстепенным, когда приходится принимать сложные решения или сокращать расходы.

«Тем не менее, мы считаем защиту и достойное обращение с животными важной ценностью, которая отражает отношение нашего общества и его эмпатию ко всем живым существам. Наказания за жестокое обращение с животными должны яснее отражать серьезность этих действий», - говорит Фадин.

Согласно инициативе, предлагается внести изменения в статью 264 Пенитенциарного кодекса с целью ужесточения наказаний за жестокое обращение с животными. Например, предлагается ввести наказание в виде тюремного заключения сроком от одного до трех лет в случае повторных и особенно серьезных проявлений жестокого обращения с животными.

В настоящее время закон допускает в таких случаях наказание до одного года лишения свободы, но на практике обычно применяются денежные штрафы или условные наказания.

По словам генерального секретаря Молодежной организации Центристской партии Георга Вилленберга, жестокое обращение с животными - это крайне опасное с социальной точки зрения поведение.

«Различные исследования и случаи показывают, что насилие, направленное против животных, может быть началом преступной карьеры, которая впоследствии может перерасти в преступления против людей. Поэтому мы должны занять четкую позицию и гарантировать, что безнаказанность для живодеров в Эстонии закончится, - пояснил Вилленберг. - Пора изменить Пенитенциарный кодекс и установить наказания, соответствующие серьезности этих деяний».

Заместитель председателя молодежной организации Марк Ефимов, привел в пример случаи, когда в Эстонии выбросили из окна четвертого этажа кошку, а потом выкинули ее в мусорный бак, а наказание составило всего 2 месяца и 20 дней условного заключения, или когда мужчинам, забившим насмерть бобра, было назначено пять месяцев условного срока.

«Если мы как общество будем оценивать преступления против животных мягче, чем, например, кражи в магазинах, то подаем сигнал, что страдания животных малозначимы и жестокое обращение с ними приемлемо. Это крайне опасная тенденция, поскольку насилие, направленное против животных, может привести к более серьезным и эскалирующим преступлениям», - заявил заместитель председателя.

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