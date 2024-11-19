В следующем году начнется реализация проекта трамвайной линии на улице Лийвалайа и проекта главной улицы

На улучшение мобильности предусмотрены текущие расходы в размере 191,2 миллиона евро и инвестиции в объеме 45,9 миллиона евро.

В новом году начнется проектирование главной улицы, что предусматривает преобразование Нарвского и Пярнуского шоссе от улицы Хобуяама до площади Вабадузе в современную улицу, где будут сохранены полосы для автотранспорта. Среди крупных объектов, которые планируется завершить в 2025 году, значатся улица Ластекоду и виадук на бульваре Кадака. Кроме того, начнутся работы по реконструкции Петербургского шоссе.

Также в новом году начнется проектирование улицы Лийвалайя, способствующей развитию жилой и деловой среды: там будут проложены трамвайная линия и велосипедные дорожки при поддержке внешнего финансирования.

Кроме того, при поддержке Европейского союза будет начато проектирование трамвайной линии Пельгуранна, которая соединит трамвайные пути на улице Копли с пляжем Штрооми, проходя через улицу Пухангу. Срок завершения строительства новых трамвайных путей намечен на октябрь 2029 года. При строительстве трамвайной линии Пельгуранна будут учтены принципы Европейского нового Баухауса. Кроме того, принимается во внимание концепция линейного парка Путукавяйл, который сейчас находится в стадии строительства. Срок завершения строительства новых трамвайных путей намечен на октябрь 2029 года.