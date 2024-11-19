Согласно бюджету Таллинна на 2025 год, будет положено начало расширению сети трамвайных линий между районами города, а при реконструкции улиц будет учитываться опыт городов Северных стран: городская среда должна улучшать качество жизни людей и повышать доступность к предприятиям.
В следующем году начнется реализация проекта трамвайной линии на улице Лийвалайа и проекта главной улицы
На улучшение мобильности предусмотрены текущие расходы в размере 191,2 миллиона евро и инвестиции в объеме 45,9 миллиона евро.
В новом году начнется проектирование главной улицы, что предусматривает преобразование Нарвского и Пярнуского шоссе от улицы Хобуяама до площади Вабадузе в современную улицу, где будут сохранены полосы для автотранспорта. Среди крупных объектов, которые планируется завершить в 2025 году, значатся улица Ластекоду и виадук на бульваре Кадака. Кроме того, начнутся работы по реконструкции Петербургского шоссе.
Также в новом году начнется проектирование улицы Лийвалайя, способствующей развитию жилой и деловой среды: там будут проложены трамвайная линия и велосипедные дорожки при поддержке внешнего финансирования.
Кроме того, при поддержке Европейского союза будет начато проектирование трамвайной линии Пельгуранна, которая соединит трамвайные пути на улице Копли с пляжем Штрооми, проходя через улицу Пухангу. Срок завершения строительства новых трамвайных путей намечен на октябрь 2029 года. При строительстве трамвайной линии Пельгуранна будут учтены принципы Европейского нового Баухауса. Кроме того, принимается во внимание концепция линейного парка Путукавяйл, который сейчас находится в стадии строительства. Срок завершения строительства новых трамвайных путей намечен на октябрь 2029 года.
«Качество жизни в Таллинне станет лучше, если мы сократим пробки на дорогах, посадим деревья и повысим безопасность движения для пешеходов за счет строительства тротуаров. Улучшится и деловая среда, поскольку мы обеспечим удобные подъезды к местным предприятиям. Новый скандинавский городской облик поможет привлечь в Таллинн высококвалифицированные кадры, в том числе вернуться уехавшим за границу эстонцам», - сказал вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере.
Что касается дорожных работ, Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства планирует проводить совместно с частным сектором государственные закупки, основанные на принципах ценности. Цель таких тендеров - повысить качество дорожных работ с использованием инновационных материалов и методов выполнения.
По словам Пере, нынешнее руководство города инициирует важные и долгосрочные преобразования городской среды. «Более быстрый общественный транспорт сократит пробки и вредные выбросы, а также позволит строить больше жилых и офисных зданий в центре города, что подтверждает практика других городов, – отметил Пере, ссылаясь на исследование городского уличного пространства для трамвайных линий, заказанное городом в 2022 году. – Трамвай на улице Лийвалайа будет обладать чрезвычайно высоким потенциалом, так как в этом районе работает, живет и передвигается большое количество людей. Чем интенсивнее использование улицы, тем весомее аргументы для инвестиций в общественный транспорт. Это основа рационального использования земли», – добавил Пере.
Проекты строительства городских улиц основаны на стратегии развития «Таллинн 2035», климатической программе и цели устойчивой мобильности. В следующем году город начнет проектирование новых улиц, например участка Пярнуского шоссе (от площади Вабадузе до улицы Тонди), улицы Тулика (от улицы Эндла до улицы Сыле), а также перепланировка? перекрестка возле «Нымме кескус». Крупные строительные работы пройдут, в том числе, на улице Лаутери и на улицах второго квартала Мустамяэ.
В следующем году продолжатся работы по восстановлению и текущему ремонту дорог, включая магистрали и подъездные пути в районах города. На эти цели предусмотрено 10,5 млн евро. Кроме того, город построит тротуары на сумму 2,3 млн евро.
Город активно продвигается в проектировании и создании основной сети велодорожек в центре. Самая важная из них - отдельная велодорожка на улице Техника, которая будет построена с использованием внешнего финансирования. Также будут установлены велопарковки и велодома.
Для обеспечения безопасности движения город организует дополнительные пешеходные переходы, уделяя особое внимание повышению безопасности вблизи школ.
Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства с января начнет подготовку новых тендеров, чтобы к зиме 2025/2026 гг очищать от снега те принадлежащие городу тротуары, которые не удалось очищать в этом году.
На текущие расходы в области городского ландшафта запланировано 26,5 миллиона евро, а на инвестиции - 25 миллионов евро. Город продолжает реализовывать цели в области экологии и климата, а также повышать экологическую осведомленность жителей.
В новом году продолжится строительство линейного парка Путукавяйл и проектирование первого этапа Глинтового парка. Будет обновлен Паэский парк, создан променад Ярвеотса, рынок и выставочная зона. С использованием внешнего финансирования реконструируют зеленую зону Вормси. Также начнется проектирование пляжной зоны Пирита и благоустройство береговой линии озера Харку. Завершатся работы по проектам прошлых лет, инициированным в рамках народного бюджета, крупнейший из которых - променад «Кот Август» на улице Копли.