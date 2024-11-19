Министр внутренних дел потратил в этом году более 63 000 евро государственных средств

На транспортные расходы Ляэнеметс потратил всего 42 506 евро, из которых 8405 евро составили лизинговые платежи за автомобиль, 5355 евро ушли на техническое обслуживание, 4662 евро - на другие расходы, связанные с транспортом, а зарплата водителя составила 24 084 евро.

На расходы на связь и почтовые услуги Ляэнеметс потратил 423 евро, на командировки - 7697 евро, на обучение - 1214 евро, а на представительские и приемные расходы - 235 евро. На расходы на проживание, включая компенсацию затрат на жилье, Ляэнеметс потратил 11 388 евро.

Всего из бюджета Министерства внутренних дел за десять месяцев этого года на работу министра внутренних дел было потрачено 63 463 евро.