СМИ: саммит G20 показал снижение поддержки Украины

Встречаясь в Рио-де-Жанейро, лидеры G20, в которую входят важнейшие союзники Украины, такие как США, Великобритания, Франция и Германия, в понедельник, 18 ноября, согласовали заявление, в котором говорится о негативных дополнительных последствиях войны и приветствуются инициативы, направленные на поддержку всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира.

Документ, согласованный в этом году, содержит лишь один абзац, посвященный войне РФ против Украины, по сравнению с семью абзацами в прошлогоднем заявлении саммита в Нью-Дели.

«Это не те формулировки касательно Украины, которые мы хотели бы видеть», - сказал один высокопоставленный дипломат из западной страны-члена G20.

Обсуждение формулировок по войне РФ против Украины и обострению на Ближнем Востоке было отложено до последних дней перед саммитом, что стало отражением большой пропасти между западными членами группы и такими государствами, как Россия, Китай и другие развивающиеся страны, имеющие тесные связи с Москвой.

Некоторые европейские делегации настаивали на более жестких формулировках, осуждающих Россию после массированной воздушной атаки в воскресенье, 17 ноября, на гражданские украинские объекты. Но, в конце концов, от подобных формулировок отказались из-за опасений, что это может навредить всему совместному заявлению.

«Формулировки недостаточно сильные... нет ничего о последних атаках. Но никто не хотел перегибать палку, иначе возник бы спор, и не было бы никакого заявления», - сказал один из европейских дипломатов в Рио-де-Жанейро.