СМИ: саммит G20 показал снижение поддержки Украины
Встречаясь в Рио-де-Жанейро, лидеры G20, в которую входят важнейшие союзники Украины, такие как США, Великобритания, Франция и Германия, в понедельник, 18 ноября, согласовали заявление, в котором говорится о негативных дополнительных последствиях войны и приветствуются инициативы, направленные на поддержку всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира.
Документ, согласованный в этом году, содержит лишь один абзац, посвященный войне РФ против Украины, по сравнению с семью абзацами в прошлогоднем заявлении саммита в Нью-Дели.
«Это не те формулировки касательно Украины, которые мы хотели бы видеть», - сказал один высокопоставленный дипломат из западной страны-члена G20.
Обсуждение формулировок по войне РФ против Украины и обострению на Ближнем Востоке было отложено до последних дней перед саммитом, что стало отражением большой пропасти между западными членами группы и такими государствами, как Россия, Китай и другие развивающиеся страны, имеющие тесные связи с Москвой.
Некоторые европейские делегации настаивали на более жестких формулировках, осуждающих Россию после массированной воздушной атаки в воскресенье, 17 ноября, на гражданские украинские объекты. Но, в конце концов, от подобных формулировок отказались из-за опасений, что это может навредить всему совместному заявлению.
«Формулировки недостаточно сильные... нет ничего о последних атаках. Но никто не хотел перегибать палку, иначе возник бы спор, и не было бы никакого заявления», - сказал один из европейских дипломатов в Рио-де-Жанейро.
Центральными аспектами коммюнике стали призывы к эффективному налогообложению сверхбогатых, меры по преодолению бедности, прекращению огня в Газе и реформированию Совета Безопасности ООН — ключевые приоритеты Бразилии, принимавшей саммит, и президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
Заявление было опубликовано от имени всех членов G20, несмотря на возражение президента Аргентины Хавьера Милея, опубликовавшего собственное заявление, направленное против нескольких пунктов коммюнике.
В декларации также повторилось прошлогоднее требование увеличить финансирование программ, направленных на борьбу с изменением климата. В то же время некоторые дипломаты-участники климатической конференции COP, проходящей на этой неделе в Азербайджане, раскритиковали отсутствие упоминания об отказе от ископаемого топлива в совместном заявлении G20.
G20 не в первый раз не может согласовать открытое осуждение агрессии РФ. В то же время, в отличие от документа, опубликованного на прошлогоднем саммите G20 в Нью-Дели, коммюнике этого года не содержит осуждения ядерных угроз, связанных с войной РФ против Украины, требований прекратить атаки на продовольственную и энергетическую инфраструктуру, а также фразы о том, что нынешняя эпоха не должна быть эпохой войны.
В прошлом году западные государства выдавали вышеупомянутую риторику за дипломатическую критику Москвы.