Трое граждан Эстонии по-прежнему находятся в белорусских тюрьмах, заявил сегодня министр иностранных дел Маргус Цахкна на пресс-конференции, состоявшейся в МИД и проведенной совместно с лидером демократических сил Беларуси Светланой Тихановской.
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Маргус Цахкна: три гражданина Эстонии по-прежнему находятся в тюрьмах Лукашенко
«Мы знаем, что они там. Мы с ними в контакте и стараемся их поддерживать», - сказал Цахкна, отвечая на вопрос Postimees о возможности вызволения граждан Эстонии из Беларуси.