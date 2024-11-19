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Маргус Цахкна: три гражданина Эстонии по-прежнему находятся в тюрьмах Лукашенко

Перевод: Павел Соболев
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Акция с осуждением режима Лукашенко, проведенная в Германии в мае 2021 года.
Акция с осуждением режима Лукашенко, проведенная в Германии в мае 2021 года. Фото: Sachelle Babbar / ZUMA / Scanpix

Трое граждан Эстонии по-прежнему находятся в белорусских тюрьмах, заявил сегодня министр иностранных дел Маргус Цахкна на пресс-конференции, состоявшейся в МИД и проведенной совместно с лидером демократических сил Беларуси Светланой Тихановской.

«Мы знаем, что они там. Мы с ними в контакте и стараемся их поддерживать», - сказал Цахкна, отвечая на вопрос Postimees о возможности вызволения граждан Эстонии из Беларуси.

Более подробную информацию об эстонцах, находящихся в заключении в Беларуси, министр не смог предоставить. Министр Цахкна также не ответил на вопрос Postimees, можно ли считать кого-либо из арестованных режимом Лукашенко эстонцев политическими заключенными.

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