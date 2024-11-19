Действия лидера социал-демократов и министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса по вопросу Русской православной церкви не компенсируют вышеупомянутые промахи.

Глядя на изворотливое поведение социал-демократов в ключевых для безопасности Эстонии вопросах, складывается ощущение, что они не осознали значения полномасштабной войны в Украине и ее влияния на Эстонию

Можно сказать, что Нарва стала неуправляемой, и кто-то должен был взять на себя управление городом. Для Райк, хоть как-то пытающейся поддерживать проэстонские настроения в Нарве, выбор коалиции всегда сводился к плохому и очень плохому вариантам. Тем не менее, даже в таких обстоятельствах ее сотрудничество со Стальнухиным удивляет.

Очевидно, что это сольная инициатива Райк, но она отбрасывает тень на всех членов партии. Ранее социал-демократы заявляли о своих принципах: их бывший лидер Евгений Осиновский исключил сотрудничество с EKRE из-за различий в ценностях и утверждал, что EKRE нравится Кремлю.

А как насчет Стальнухина и Кремля? Глядя на изворотливое поведение социал-демократов в ключевых для безопасности Эстонии вопросах, создается ощущение, что они не осознали значимости полномасштабной войны в Украине и ее влияния на Эстонию. Многое из того, что было бы приемлемо до полномасштабной войны, теперь совершенно неприемлемо.

Даже среди самих социал-демократов царит неразбериха по вопросу избирательного права для граждан России, Беларуси и обладателей серых паспортов. Отсутствие принципов и единства в партии приводит к ее маргинализации. Конечно, мы увидим, как пребывание Райк на посту мэра скажется на ее результатах на местных выборах 2025 года. Однако еще интереснее будет посмотреть на то, как ее заигрывание со Стальнухиным повлияет на результаты социал-демократов по всей стране.