Сотрудничество Катри Райк с Михаилом Стальнухиным в Нарве ради прихода к власти демонстрирует беспринципность и двуличие социал-демократов.
КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Беспринципность соцдемов в Нарве
Формирующаяся коалиция получит в 31-местном Нарвском горсобрании 20 мест, в результате чего Райк вновь станет мэром города, а Стальнухин - председателем горсобрания.
Можно ведь сказать, что в предыдущих местных выборах в Нарве Райк принимала участие не как кандидат по списку от социал-демократов, а как представитель собственного избирательного союза. Однако это все равно не оправдывает ее сотрудничества со Стальнухиным. Ведь последний называл членов правительства Эстонии фашистами и делал неоднозначные заявления об Украине. Показательно, что пресс-конференция Райк и Стальнухина в понедельник проводилась преимущественно на русском языке.
Напомним, что современная Россия официально оправдывает свою агрессию в Украине борьбой с фашизмом. Интересно, как на все это смотрят остальные члены Социал-демократической партии, которые в последнее время попадают из одного PR-скандала в другой. Осознают ли они, что один из членов их партии сотрудничает с человеком, назвавшим председателя их партии фашистом?
Положение социал-демократов далеко от идеального, но винить им некого, кроме самих себя. Тандем Райк и Стальнухина в Нарве лишь добавляет негативного контекста. Например, можно вспомнить старейшину района Ласнамяэ от социал-демократов Юлианну Юрченко, которая незадолго до вступления в должность критиковала переход на обучение на эстонском языке, или их промедление в вопросе лишения избирательного права граждан России и Беларуси. Все это ясно показывает, что социал-демократы сами загнали себя в тупик.
Действия лидера социал-демократов и министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса по вопросу Русской православной церкви не компенсируют вышеупомянутые промахи.
Глядя на изворотливое поведение социал-демократов в ключевых для безопасности Эстонии вопросах, складывается ощущение, что они не осознали значения полномасштабной войны в Украине и ее влияния на Эстонию
Можно сказать, что Нарва стала неуправляемой, и кто-то должен был взять на себя управление городом. Для Райк, хоть как-то пытающейся поддерживать проэстонские настроения в Нарве, выбор коалиции всегда сводился к плохому и очень плохому вариантам. Тем не менее, даже в таких обстоятельствах ее сотрудничество со Стальнухиным удивляет.
Очевидно, что это сольная инициатива Райк, но она отбрасывает тень на всех членов партии. Ранее социал-демократы заявляли о своих принципах: их бывший лидер Евгений Осиновский исключил сотрудничество с EKRE из-за различий в ценностях и утверждал, что EKRE нравится Кремлю.
А как насчет Стальнухина и Кремля? Глядя на изворотливое поведение социал-демократов в ключевых для безопасности Эстонии вопросах, создается ощущение, что они не осознали значимости полномасштабной войны в Украине и ее влияния на Эстонию. Многое из того, что было бы приемлемо до полномасштабной войны, теперь совершенно неприемлемо.
Даже среди самих социал-демократов царит неразбериха по вопросу избирательного права для граждан России, Беларуси и обладателей серых паспортов. Отсутствие принципов и единства в партии приводит к ее маргинализации. Конечно, мы увидим, как пребывание Райк на посту мэра скажется на ее результатах на местных выборах 2025 года. Однако еще интереснее будет посмотреть на то, как ее заигрывание со Стальнухиным повлияет на результаты социал-демократов по всей стране.