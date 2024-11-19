Лишиться и товара, и денег Заказы пиротехники из-за рубежа снова выросли, жителей Эстонии предупреждают об опасности

«При заказе пиротехнических изделий важно учитывать, что законы разных стран могут отличаться и то, что разрешено к заказу в другой стране, может быть не разрешено в нашей. Мы призываем родителей обсуждать эти вопросы дома и следить за тем, что дети заказывают в зарубежных интернет-магазинах, чтобы избежать возможных недоразумений», - подчеркнула Саар.

Важно знать:

● Пиротехнические изделия нельзя отправлять обычной почтой. Они могут быть отправлены только специальной курьерской службой, которая соответствует требованиям к перевозке опасных грузов и использует соответствующую маркировку.

● Пиротехнические изделия можно использовать только в соответствии с их назначением, соблюдая требования безопасности и учитывая возрастные ограничения на их использование.

● Несоответствующая, запрещенная или опасная продукция подлежит конфискации и уничтожению. Безопасность продукции очень важна, поскольку она защищает здоровье и жизни людей, предотвращая несчастные случаи.

● Как правило, коммерческую деятельность с пиротехникой может осуществлять только компания с соответствующей лицензией.

Это означает, что для перепродажи пиротехнических изделий требуется лицензия.

● Продажа пиротехнических изделий без лицензии может быть квалифицирована и наказуема как проступок.