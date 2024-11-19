Катри Райк: у соцдемов есть право в любой момент выгнать меня из партии

Если брать политику Нарвы, то, по словам Райк, формальный срок - завтра, когда соберется Нарвское горсобрание. «Тогда вы увидите, как пройдет голосование, - говорит Райк. - В любом случае наша фракция проголосует за недоверие действующей городской власти. Как может быть иначе, если мы и инициировали недоверие».

С другой гранью смены власти - Райк становится новым мэром, а Михаил Стальнухин становится председателем горсобрания - вопрос в большей степени открыт. Сегодня три члена Нарвского горсобрания, один из которых связан с «Ээсти 200», а двое связаны с фракцией «Респект», к которой принадлежит и Райк, уже заявили, что не могут голосовать за коалицию, в которую входит Стальнухин.