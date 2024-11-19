Катри Райк, кандидат в мэры Нарвы, признает, что со стороны некоторых социал-демократов ей поступали предложения о выходе из правления партии или вообще из партии, но на данный момент (речь об обеденном времени вторника) ничего определенного в этом отношении нет.
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Катри Райк: у соцдемов есть право в любой момент выгнать меня из партии
Если брать политику Нарвы, то, по словам Райк, формальный срок - завтра, когда соберется Нарвское горсобрание. «Тогда вы увидите, как пройдет голосование, - говорит Райк. - В любом случае наша фракция проголосует за недоверие действующей городской власти. Как может быть иначе, если мы и инициировали недоверие».