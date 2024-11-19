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Михаил Стальнухин: я отказываюсь баллотироваться на пост председателя Нарвского горсобрания (2)

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Михаил Стальнухин.
Михаил Стальнухин. Фото: Eero Vabamägi

Михаил Стальнухин заявил, что отказывается баллотироваться на пост председателя Нарвского горсобрания.

Отвечая на вопросы Postimees о смене власти в Нарве, Стальнухин сообщил, что не будет претендовать на пост председателя горсобрания.

«Я вижу, как раздражаю практически все партии за пределами Нарвы. Никому не нравится слышать неприятную правду. Поэтому я сообщил госпоже Райк, что отказываюсь выдвигаться на пост председателя горсобрания в интересах формирования новой коалиции. К сожалению, в Эстонии невозможно сотрудничать с Домом Стенбока, оставаясь при этом честным человеком», - заявил он.

Стальнухин добавил, что у него больше нет полномочий отвечать на вопросы журналистов.

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