Отвечая на вопросы Postimees о смене власти в Нарве, Стальнухин сообщил, что не будет претендовать на пост председателя горсобрания.

«Я вижу, как раздражаю практически все партии за пределами Нарвы. Никому не нравится слышать неприятную правду. Поэтому я сообщил госпоже Райк, что отказываюсь выдвигаться на пост председателя горсобрания в интересах формирования новой коалиции. К сожалению, в Эстонии невозможно сотрудничать с Домом Стенбока, оставаясь при этом честным человеком», - заявил он.