Бум продаж Жители Эстонии опомнились и побежали скупать автомобили

В связи с тем, что в следующем году вступает в силу новый налог на транспортные средства, наблюдается резкий рост числа регистраций и смен владельцев автомобилей, что привело к значительному увеличению очередей в ьюро обслуживания Транспортного департамента.
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В последние месяцы резко возросли продажи новых и подержанных автомобилей, что значительно увеличило нагрузку на бюро обслуживания Транспортного департамента. Поэтому, бронируя время для прохождения предрегистрационной проверки в бюро обслуживания, следует учитывать, что время ожидания может быть больше обычного.