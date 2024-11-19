Террорист Андерс Брейвик выбрил на голове букву Z и с плакатом в поддержку РФ попросил об освобождении

19 ноября стартовало трехдневное заседание суда прямо в норвежской тюрьме, где содержится террорист. Брейвик просит освободить его из-под стражи.

«Он описал свои тюремные условия как "пытки" и предложил план, в котором выразил готовность сотрудничать с государством для предотвращения нападений со стороны его сторонников. Однако он также заявил: "Если меня освободят, я покину Норвегию как можно скорее"», - сообщает норвежское издание Dagbladet.

Убийца предстал перед судом с выбритой буквой Z на голове и плакатом в поддержку Китая, России, Ирана и Северной Кореи.

Андерс Брейвик в суде 19 ноября. Террорист, убивший 77 человек, просит об условно-досрочном освобождении. В суд мужчина пришел с выбритой на голове буквой Z и плакатом с требованием создать в России "центр для убежища". Фото: AFP / Scanpix

«Поддержите Китай, Россию, Иран и Северную Корею! Создайте центры предоставления убежища в Шанхае, Санкт-Петербурге, Тегеране и Пхеньяне!», - в частности написано на плакате в руках террориста.

В суде Брейвик использовал жест, «символизирующий превосходство белой расы», отмечает Dagbladet. При этом адвокат убийцы, Эйстейн Сторвик, рекомендовал клиенту отказаться от подобных символов, чтобы выразить уважение к суду. Однако Брейвик продолжает заявлять, что он говорит от имени ультра правых сил.

Вместе с тем Брейвик только что был признан вменяемым.

«Отчет, подготовленный психиатром Пиа Йорде Лёвгрен и психологом Коре Нонстадом, подтверждает вменяемость Брейвика. Это первая внешняя экспертиза с 2012 года. По словам адвоката Брейвика, она будет играть ключевую роль в процессе», - сообщает газета.

Это не первая попытка Брейвика выйти из тюрьмы раньше срока. Предыдущее прошение об освобождении суд отклонил в феврале 2022 года. Тогда Брейвик также приносил в суд плакат с националистическими лозунгами и вскидывал руку в нацистском приветствии.

22 июля 2011 года Брейвик взорвал бомбу в правительственном квартале Осло, а затем расстрелял 77 человек в молодежном лагере на острове Утойя. Более 150 человек тогда получили ранения. Во время суда приговорившего террориста к максимально возможному в Норвегии 21 году лишения свободы, Брейвик признался в совершенных преступлениях, но раскаяться отказался.