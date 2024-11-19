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Светлана Тихановская в интервью Postimees: уровень репрессий сопоставим со сталинскими временами

Перевод: София Солдатенко
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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в понедельник днем ​​в Белом зале музея Тартуского университета сказала, что в политику ее привела любовь к арестованному мужу Сергею Тихановскому. Но удерживает ее в политике любовь к своему народу.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в понедельник днем ​​в Белом зале музея Тартуского университета сказала, что в политику ее привела любовь к арестованному мужу Сергею Тихановскому. Но удерживает ее в политике любовь к своему народу. Фото: Kristjan Teedema

В понедельник Тарту посетила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая, среди прочего, прочитала лекцию в Белом зале музея Тартуского университета. Лидер оппозиции в изгнании рассказала при полном зале о ситуации на родине, а также о стремлениях оппозиции к демократической Беларуси.

Несмотря на плотный график, лидер оппозиции нашла несколько минут для общения с Tartu Postimees.

- На президентских выборах 2020 года вы были кандидатом, который был против режима Александра Лукашенко. После этих президентских выборов массовые беспорядки продолжались почти полгода. С тех пор о демонстрациях ничего не было слышно. Эта искра погасла?

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