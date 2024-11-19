В понедельник Тарту посетила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая, среди прочего, прочитала лекцию в Белом зале музея Тартуского университета. Лидер оппозиции в изгнании рассказала при полном зале о ситуации на родине, а также о стремлениях оппозиции к демократической Беларуси.
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Светлана Тихановская в интервью Postimees: уровень репрессий сопоставим со сталинскими временами
Несмотря на плотный график, лидер оппозиции нашла несколько минут для общения с Tartu Postimees.