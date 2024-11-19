Euribor преподнес обладателям жилищных кредитов очередной сюрприз

По данным на 18 ноября, ставка составила 2,735%. Это самый низкий показатель с 2 января 2023 года.

Шестимесячный Euribor оказывает большое влияние на жителей Эстонии, поскольку с этой ставкой связано большинство выданных в стране жилищных кредитов.

В Эстонии средний размер жилищного кредита за последние несколько лет составляет 100 000 евро, а срок кредита - 20-30 лет.