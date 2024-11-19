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Дело о жестоком изнасиловании в Пайде: в прессе появились жуткие подробности

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Акт насилия. Иллюстративное фото.
Акт насилия. Иллюстративное фото. Фото: HTWE/Shutterstock

Весной прошлого года издание Järva Teataja сообщило, что прокуратура возбудила уголовное дело в отношении известного музыкального продюсера и диджея, часто выступавшего на вечеринках в Ярваском уезде. Дело было открыто по статье об изнасиловании.

Советник прокуратуры по связям с общественностью Каури Синкявичюс тогда пояснил, что Ляэнеская окружная прокуратура обвинила 40-летнего мужчину в изнасиловании женщины, совершенном в баре в Пайде в мае 2022 года.

Теперь Eesti Ekspress раскрывает некоторые обстоятельства этой истории.

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