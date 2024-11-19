Сборная Эстонии по баскетболу получила крайне неприятную новость

«На прошлой неделе в игре немного травмировал ногу. Сейчас смотрю, что да как. Сегодня занимался по особой программе, завтра посмотрим, как дела и что нога позволит делать», - сказал Котсар вечером 18 ноября в интервью Postimees.

Главный тренер Хейко Рахула добавил, что тест, который будет сделан во вторник, покажет, выйдет ли вообще Котсар на четверговый матч в Польше. Сегодня было принято решение, что Котсар остается в Эстонии.

Менеджер баскетбольной сборной Эстонии Райдо Роос сказал Postimees, что из-за травмированной ноги Котсар еще не может играть.

«Будем смотреть по ситуации. Врачи осмотрели ногу, там не конец света, работаем дальше. Когда вернемся из Польши, вновь оценим ситуацию».

По словам Рооса, еще рано говорить о том, сможет ли Котсар в воскресенье играть в домашнем ответном матче против Польши.

«Когда вернемся в пятницу, еще раз проведем медосмотр и тогда уже примем решение», - добавил он.

Вероятнее всего, в четверг вместо Котсара в стартовую пятерку на замену выйдет Маттиас Тасс, в Польшу также поехал центровой TalTech Таави Юркатамм.