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Бывший столичный старейшина приговорен к тюремному заключению

Перевод: София Солдатенко
Обновлено 19 ноября 2024, 15:35
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Тынис Лийнат в июле 2022 года.
Тынис Лийнат в июле 2022 года. Фото: Sander Ilvest

Харьюский уездный суд во вторник подтвердил соглашение, согласно которому бывший старейшина таллиннского района Пирита Тынис Лийнат получил реальный тюремный срок за коррупционные преступления.

Суд признал Лийната виновным в получении взятки в особо крупном размере, в присвоении и нарушении ограничения действий. Он был приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключения. Из этого срока за решеткой ему действительно придется посидеть пять месяцев.

Поскольку в ходе предварительного следствия в июле 2022 года Лийнат провел в тюрьме 25 суток, теперь ему предстоит просидеть чуть больше четырех месяцев.

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