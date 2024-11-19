Харьюский уездный суд во вторник подтвердил соглашение, согласно которому бывший старейшина таллиннского района Пирита Тынис Лийнат получил реальный тюремный срок за коррупционные преступления.
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Бывший столичный старейшина приговорен к тюремному заключению
Суд признал Лийната виновным в получении взятки в особо крупном размере, в присвоении и нарушении ограничения действий. Он был приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключения. Из этого срока за решеткой ему действительно придется посидеть пять месяцев.