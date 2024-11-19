Видео Депутат горсобрания Нарвы Ларченко: сейчас есть два варианта коалиции, и у каждого есть своя ужасная сторона

- Альтернативы всегда есть, они опять же могут нравиться и не нравиться. В данном случае, к сожалению, сейчас получается, что есть несколько вариантов… и оба варианта плохие. Один из них, быть может, более ужасный с одной точки зрения, и второй - ужасный с другой точки зрения.

- Что ты хочешь этим сказать?

- Есть бытовые вопросы города, и если мы хотим тут какого-то продвижения вперед или хотя бы какой-то стабилизации ситуации, то мы должны заняться сейчас вопросами, которые являются актуальными. Это отопление, это переход на эстоноязычное обучение, и все эти вопросы требуют какого-то мгновенного внимания.

Внимания и со стороны горсобрания, и со стороны горуправы, и при этом не просто общих слов.

- То есть, с центристами эти вопросы невозможно решать?

- К сожалению, на сегодняшний день там больше слов, чем поступков.

- Если конкретнее, сотрудничество с центристами осложнено в первую очередь в связи с чем?