Не все депутаты фракции Respekt в горсобрании Нарвы оказались довольны планом образования новой коалиции с Михаилом Стальнухиным. Среди противников такого варианта оказался и Денис Ларченко, который объяснил в беседе c Rus.Postimees, почему союз со Стальнухиным выглядит плохой возможностью, а также то, есть ли такому союзу реальная альтернатива.
Видео ⟩ Депутат горсобрания Нарвы Ларченко: сейчас есть два варианта коалиции, и у каждого есть своя ужасная сторона
- В Нарве сейчас еще у власти коалиция, которой по крайней мере формально руководят центристы, мэр Нарвы Яан Тоотс - вице-председатель Центристской партии. Но, по-видимому, эта коалиция доживает свои последние дни. Что случилось в Нарвском горсобрании?
- В данном случае что-то случилось скорее не в Нарвском горсобрании, а в конкретной фракции. На сегодняшней день официально есть две фракции, одна из них монолитная, большая, которая является как раз правящей, под названием Narva, куда входят и Евграфов, и многие другие члены Центристской партии. И есть вторая фракция, Respekt, в которой нахожусь на сегодняшний день и я, а также госпожа Райк, Жаворонков и прочие люди.
И вот так получилось, что эта долгое время выглядевшая монолитной фракция сейчас разделилась на два абсолютно разных лагеря. Эту игру начал господин Евграфов, когда начал подготавливаться к следующим выборам. Он решил, что в Нарвском горсобрании должна появиться центристская фракция.
Этим не были довольны многие члены правящей фракции. И этот раскол произошел таким образом, что Евграфов начал за спиной своих партнеров по нынешней коалиции создавать новую коалицию. Исключив сразу, так сказать, целую ячейку вот этой монолитной фракции. Это было порядка десяти человек.
- Сегодня утром партия «Ээсти 200», членом которой ты являешься, выслала пресс-сообщение, где было сказано, что партия не поддерживает коалицию Катри Райк с Михаилом Стальнухиным. Ты, соответственно, как член горсобрания Нарвы от «Ээсти 200», не примешь участия в создании такой правящей коалиции?
- К настоящему моменту события ушли уже настолько далеко… Потому что когда изначально обсуждалось в качестве одной из вариаций потенциальное создание коалиции из нашей фракции Respekt и возможной новой фракции Михаила Стальнухина, обсуждались как вопросы практичные и повседневные, бытовые, городские с перспективой на десять месяцев, так и идеологические.
Обсуждалось то, что свои личные ценности Стальнухин не будет проецировать во внешний мир. Оставит их исключительно при себе. На сегодняшний день, после вчерашней пресс-конференции, мы видим, что этого не происходит. Стальнухин нас подвел, и то, что он говорил, это совершенно недопустимо и неуместно в нынешней ситуации, в том числе и в Эстонии в целом.
- Какие именно ценности и высказывания Стальнухина вам не подходят?
- У него было несколько таких вещей: относительно войны в Украине он отметил, что город не должен быть причастен ни каким мероприятиям, например, в память о жертвах войны, и что это не тема горсобрания, хотя это напрямую является компетенцией в том числе и горсобрания. Для этого в нем и есть комиссия по культуре, и именно горсобрание принимает бюджет, и участвует в выстраивании всей поведенческой модели города.
Во-вторых, он обронил высказывание об Эстонской ССР. И это ведь было сказано в контексте перехода на эстоноязычное обучение. Подобного рода вещам здесь просто не должно быть места.
- Ты сейчас имеешь в виду именно тот момент на пресс-конференции, когда Михаил Стальнухин якобы случайно назвал Эстонскую Республику Эстонской ССР?
- Именно так.
- По твоей оценке, с учетом последних событий, в частности, недовольства в рядах социал-демократов, к которым принадлежит и Катри Райк, какова вероятность, что союз Катри Райк и Михаила Стальнухина в итоге не будет заключен?
- Какова вероятность? Здесь судить пока рано, посмотрим, что будет. У нас сегодня собрание нашей фракции, ведь не только я на самом деле отказался от подобной коалиции. У нас есть и другие члены фракции, поэтому сегодня вечером мы обсудим сложившуюся ситуацию. И после этого уже решим, что мы делаем дальше.
Может быть, мы заново начнем какие-то переговоры, может быть, не начнем. Быть может, мы заходим на сегодняшний день остаться в оппозиции.
- Когда ты говоришь «мы захотим остаться», кого именно ты подразумеваешь?
- В данном случае всю фракцию Respekt. Но для начала нам действительно необходимо собраться и все обсудить. К сожалению, вчера вечером мы все это обсудить не успели. Скорее всего, нам придется этим заняться сегодня глубоким вечером.
- Катри Райк и все ее сподвижники в Нарве подверглись довольно-таки массивной критике. И со стороны разных партий, и со стороны широкой общественности. Почему, по твоей оценке, такого рода план, план союза с Михаилом Стальнухиным, стал принимать форму? Нет ли каких-нибудь других альтернатив уже сегодня?
- Альтернативы всегда есть, они опять же могут нравиться и не нравиться. В данном случае, к сожалению, сейчас получается, что есть несколько вариантов… и оба варианта плохие. Один из них, быть может, более ужасный с одной точки зрения, и второй - ужасный с другой точки зрения.
- Что ты хочешь этим сказать?
- Есть бытовые вопросы города, и если мы хотим тут какого-то продвижения вперед или хотя бы какой-то стабилизации ситуации, то мы должны заняться сейчас вопросами, которые являются актуальными. Это отопление, это переход на эстоноязычное обучение, и все эти вопросы требуют какого-то мгновенного внимания.
Внимания и со стороны горсобрания, и со стороны горуправы, и при этом не просто общих слов.
- То есть, с центристами эти вопросы невозможно решать?
- К сожалению, на сегодняшний день там больше слов, чем поступков.
- Если конкретнее, сотрудничество с центристами осложнено в первую очередь в связи с чем?
- Оно осложнено тем, что у центристов очень много демагогии, а реальных действий по сути нет. Господин Яан Тоотс, например, очень много говорит о проблемах города, но по факту он их не решает. На сегодняшний день у него полностью укомплектована горуправа, при этом тот же самый переход на эстоноязычное образование идет с большим скрипом. Тех специалистов, которые должны быть в городе, их нет.
Если говорить про те реформы, которые он тут недавно пытался принести в горсобрание, то они были сделаны очень сыро и имели огромное количество ошибок. В том числе в части несоответствия с нашими документами по развитию города.
- Какие настроения сейчас в Нарве среди избирателей, учитывая этот кризис в горсобрании?
- Я думаю, что жители Нарвы еще не совсем понимают, что происходит. Именно с точки зрения того, что сам развал этой до сих пор монолитной правящей фракции был неожиданным для многих жителей города. В самом горсобрании это висело в воздухе уже полгода, но никогда не выходило, скажем так, во внешнюю среду. Так что тот оборот событий, что мы сейчас имеем, он вызвал у людей недопонимание.
Кроме того, когда кто-то ведет коалиционные переговоры, он обычно это делает с одним партнером, а тут сразу два лагеря предложили свои руку и сердце. И они не стеснялись того, что они знают, что переговоры ведутся параллельно с двумя силами.
- Нарвскую политику традиционно характеризует некоторая хаотичность и частая смена цветов. Но даже с учетом вот этих правил игры, сохраняешь ли ты веру, что Катри Райк - достойный кандидат в мэры, после того, как она решила составить коалицию со Стальнухиным? Сохраняет ли она внутри фракции Respekt свои руководящие позиции?
- Она не глава фракции и даже не заместитель главы…
- Но она все-таки самый сильный политик в ней…
- Правда в том, что она действительно один из лидеров нашей фракции. Если вопрос касается утраты нашего доверия к ней, то нет, внутри команды это доверие не утрачено. Но что касается наших телодвижений в ту или иную сторону, то мы должны это обсуждать. Внутри фракции идут большие дебаты, большие споры.