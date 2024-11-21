Уже долгое время партия «Ээсти 200» занимает не самые почетные места в рейтингах популярности. Валерий Сайковский считает, что возвращение на пост главы «Ээсти 200» Кристины Каллас одновременно стало и надеждой, и проблемой, потому что такой воз, как параллельное реформирование партии и управление сферой образования, вытянуть тяжело.
ВАЛЕРИЙ САЙКОВСКИЙ ⟩ Большая беда партии «Ээсти 200»: в ее версию светлого будущего больше никто не верит
Последние рейтинги Nortstat показывают провальный результат партии «Ээсти 200». При сохранении нынешнего уровня поддержки в 4,2% партия может оказаться в 2027 году за пределами парламента. При этом свежие рейтинги по версии Kantor Emor еще более пессимистичны для партии и совсем низко оценивают поддержку избирателей (3%). На выборах 2023 года «двухсотые» получили 14 мандатов, и такие резкие перепады не могут быть случайны.
Уже сразу после учреждения этой партии я подумал, а не слишком ли далекая это перспектива в 200 лет (2118 год!) в качестве цели политической деятельности? Именно к этой дате партия планирует обеспечить счастливую жизнь эстоноземельцам. Партия сама себе заложила проблему: у избирателей возникло ощущение ее равнодушия по отношению к проблемам их повседневной жизни.
Левые или правые? Вот в чем вопрос
Но есть и другие проблемы восприятия этой партии. Не очень понятно, имеешь дело с левой, правой или центристской политической силой, и ее практическая деятельность ясности не добавляет. Руководство не исключает для себя партию «Отечество» в качестве партнера, хотя нынешняя коалиция в столице была под угрозой весной из-за трудных переговоров именно этих двух партий.
Одновременно партия всегда поддерживала хорошие отношения с либеральной Партией реформ. Правый уклон налицо. При этом основатель и первый лидер Кристина Каллас, в августе вернувшая себе статус председателя, начинала политическую деятельность участием в парламентских выборах 2015 года по спискам соцдемов.
Программа перед выборами 2023 года также не содержит достаточно ясности о ее политической ориентации. В преамбуле партия декларирует себя направленной на обновление, либеральной и проэстонской партией. Декларируются долгосрочный план по пяти направлениям: образование, безопасность, государственная реформа, зеленый поворот, культура. При этом государственная реформа у нас уже по большей части прошла, а ее дальнейшее развитие в нынешней версии «Ээсти 200» слишком абстрактно и банально.
«Мы хотим как функционирования государства, защиты демократии и борьбы с коррупцией, так и роста доверия людей к своему государству».
Основным в политической идентификации любой партии является план действий в экономике. И тут все снова без конкретики.
«Процветание эстонского народа гарантируется участием государства в защите государства и инновационной экономикой. Мы совершаем переход от экономики, узко ориентирующейся на рост ВВП, в направлении более универсальных целей. Новым мерилом экономического успеха является сохранение благосостояния людей и окружающей среды для будущих поколений».
В программе партии есть анализ истоков нынешних успехов Эстонии:
«Мы видим, что экологически чистая промышленность, умная рабочая сила с лучшим образованием и вывод истории успеха цифровизации на новый уровень являются основой успеха новой экономики Эстонии».
После прочтения программы ясности по поводу политической ориентации партии не добавилось, а ощущение популизма в стиле «за все хорошее против всего плохого» только усилилось.
Но ведь у партии недавно был период успехов. Она прошла в 2021 году сначала в местные органы Тарту и Таллинна, а с прошлого года находится в парламентской коалиции. Должно быть какое-то рациональное объяснение и ее успехам в 2021 и 2023 годах, и последующим неудачам.
Кадры решают все
Кристина Каллас является одним из самых авторитетных руководителей в сфере образования в Эстонии и экспертом в области интеграции. В 2018 году она запустила политическую деятельность партии, которая в 2019 году была в шаге от попадания в парламент (4,5%). В октябре 2022 года она уступила пост лидера Лаури Хуссару с минимальным перевесом (94 против 101).
После удачной парламентской кампании в марте 2023 года новый лидер Лаури Хуссар несколько раз высказывался о своих исключительных заслугах в этом успехе, хотя руководил партией лишь пять месяцев (Кристина Каллас - 4 года). В ноябре 2023 года его сменил Маргус Цахкна. Сумятица в руководстве во многом и запустила маховик нынешних проблем.
Возвращение Кристины Каллас на пост лидера в августе 2024 года ситуацию пока не переломило. Единоличная успешная деятельность нового старого лидера стала одновременно и последней надеждой партии на возвращение былой поддержки, и проблемой. Такой серьезный воз, как лидерство в партии с одновременным участием в правительстве ей одной не вытянуть. Помимо вышеописанных проблем придется что-то предпринять в части реализации давнего лозунга об «Ээсти 200» как о партии специалистов. Реальная кадровая политика сейчас от этого очень далека.
Где обещанные специалисты?
С первых дней политическая сила декларировала себя партией специалистов, намекая на засилие в остальных партиях «бройлеров», под которыми обычно подразумевают политиков, не имеющих иного жизненного опыта кроме политической деятельности.
Безусловно, специалистами являются Кристина Каллас и один из учредителей - видный бизнесмен Прийт Аламяэ. Алексей Яшин, столичный вице-мэр по образованию, выглядит человеком на своем месте, хотя великим специалистом не является. Он - бакалавр с трехлетним опытом работы в небольшой школе в Синимяэ.
Игорь Таро закончил журналистику в МГУ и многие годы занимался журналистикой. В 2016-2017 годах он руководил управой Пыльвамаа. Сейчас на уровне парламента погрузился в проблемы экологии.
Лийза Пакоста руководит Министерством юстиции, хотя долгое время была известна как историк и правозащитник. Как видно из представленной информации, среди заметных членов партии специалистов немного.
Войдя в коалицию в апреле 2023 года, партия сразу показала прелести собственной кадровой политики. На пост советника министра образования был назначен вчерашний гимназист Даниэль Кыйв, что встретило явное непонимание в обществе, а первое интервью нового советника для Postimees в апреле 2023 года только подтвердило опасения сомневающихся в зрелости назначенца. Некоторые выдержки из его интервью:
«Скажу честно, что я молодой, чуточку сумасшедший и немного амбициозный, подхожу к любому делу с душой и могу быть полезен».
«Меня никогда не интересовала ни зарплата, ни моя должность. Но я действительно хочу изменить мир и сделать Эстонию лучше».
Новоиспеченный советник министра далек от звания специалиста и скорее оправдывает опасения по поводу неконкретности целеполагания в деятельности партии, и вряд ли подтверждает имидж партии специалистов.
История с Йоханной-Марией Лехтме, которая сначала показала лучший результат в партии на выборах (5260), а потом покинула парламент после скандала с возглавляемой ею НКО Slava Ukraini, лишь подтвердила, что с квалификацией «специалистов» в «Ээсти 200» ситуация неоднозначная.
Куда идем?
Прелесть маленькой Эстонии в том, что здесь можно взлететь, быстро упасть и, энергично исправив ошибки, дальше успешно двигаться. У партии есть еще время до местных выборов сделать работу над ошибками. К выборам в парламент в марте 2027 года вполне реально повторить предыдущий успех.