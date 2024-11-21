ВАЛЕРИЙ САЙКОВСКИЙ Большая беда партии «Ээсти 200»: в ее версию светлого будущего больше никто не верит

Последние рейтинги Nortstat показывают провальный результат партии «Ээсти 200». При сохранении нынешнего уровня поддержки в 4,2% партия может оказаться в 2027 году за пределами парламента. При этом свежие рейтинги по версии Kantor Emor еще более пессимистичны для партии и совсем низко оценивают поддержку избирателей (3%). На выборах 2023 года «двухсотые» получили 14 мандатов, и такие резкие перепады не могут быть случайны.

Уже сразу после учреждения этой партии я подумал, а не слишком ли далекая это перспектива в 200 лет (2118 год!) в качестве цели политической деятельности? Именно к этой дате партия планирует обеспечить счастливую жизнь эстоноземельцам. Партия сама себе заложила проблему: у избирателей возникло ощущение ее равнодушия по отношению к проблемам их повседневной жизни.

Левые или правые? Вот в чем вопрос

Но есть и другие проблемы восприятия этой партии. Не очень понятно, имеешь дело с левой, правой или центристской политической силой, и ее практическая деятельность ясности не добавляет. Руководство не исключает для себя партию «Отечество» в качестве партнера, хотя нынешняя коалиция в столице была под угрозой весной из-за трудных переговоров именно этих двух партий.