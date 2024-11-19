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«Осуждаем этот союз», «ущерб уже нанесен», «место Стальнухина – в изоляции»: политики о смене власти в Нарве

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Катри Райк и Михаил Стальнухин.
Катри Райк и Михаил Стальнухин. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

В последние дни в Нарве произошли значительные и громкие политические изменения. Катри Райк (Социал-демократическая партия) объявила о коалиционном соглашении с Михаилом Стальнухиным, бывшим членом Центристской партии. 

Это решение - учитывая предыдущие высказывания Стальнухина, в которых он называл членов правительства Эстонии фашистами и обвинял Украину в провокации, приведшей к нападению России, - вызвало широкий общественный резонанс. Райк подчеркнула, что не разделяет взглядов Стальнухина по этим вопросам и намерена сосредоточиться на решении местных проблем Нарвы.

Некоторые политические деятели выразили обеспокоенность по поводу этого союза. Например, председатель Социал-демократической партии и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс сказал, что заявления и взгляды Стальнухина несовместимы с ценностями его партии.

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