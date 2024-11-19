«Осуждаем этот союз», «ущерб уже нанесен», «место Стальнухина – в изоляции»: политики о смене власти в Нарве

Это решение - учитывая предыдущие высказывания Стальнухина, в которых он называл членов правительства Эстонии фашистами и обвинял Украину в провокации, приведшей к нападению России, - вызвало широкий общественный резонанс. Райк подчеркнула, что не разделяет взглядов Стальнухина по этим вопросам и намерена сосредоточиться на решении местных проблем Нарвы.