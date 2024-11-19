На прошедшем в минувшие выходные в Дубае чемпионате мира по триатлону американская спортсменка Тейлор Нибб явно лидировала. На беговой дистанции она внезапно попросила телеоператора не снимать ее сзади. Почему? Потому что она испачкала штаны.
Видео ⟩ Лидировавшая в триатлоне спортсменка попросила не снимать ее сзади: я обделалась!
26-летняя спортсменка, которая удерживала лидерскую позицию в ходе женского триатлона T100, в какой-то момент на бегу попросила телеоператора, чтобы ее больше не снимали сзади. Эту просьбу услышали в прямом эфире.
«Я только что обделалась, пожалуйста, больше не снимай меня сзади», - попросила бегущая Книбб.
#TaylorKnibb how she overtook everyone - It turned out that she simply shit her pants and that's why she ran fast. pic.twitter.com/AdMCh1f7Eo— Ian Collins (@Ian_Collins_03) November 17, 2024
Оператор уважил просьбу спортсменки.
Нибб в итоге выиграла гонку, опередив почти на две минуты швейцарку Жюли Деррон и завоевала титул чемпионки мира.
Триатлон категории Е100 имеет протяженность 100 км, из которых 2 км нужно проплыть, 80 км преодолеть на велосипеде и 18 км пробежать.
У Книбб имеется две олимпийских серебряных медали в смешанной триатлонной эстафете, также две золотых и одна серебряная медаль в индивидуальном зачете чемпионата мира по триатлону на половинной дистанции.