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Видео Лидировавшая в триатлоне спортсменка попросила не снимать ее сзади: я обделалась!

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Тейлор Нибб.
Тейлор Нибб. Фото: ALEKSANDRA SZMIGIEL

На прошедшем в минувшие выходные в Дубае чемпионате мира по триатлону американская спортсменка Тейлор Нибб явно лидировала. На беговой дистанции она внезапно попросила телеоператора не снимать ее сзади. Почему? Потому что она испачкала штаны.

26-летняя спортсменка, которая удерживала лидерскую позицию в ходе женского триатлона T100, в какой-то момент на бегу попросила телеоператора, чтобы ее больше не снимали сзади. Эту просьбу услышали в прямом эфире.

«Я только что обделалась, пожалуйста, больше не снимай меня сзади», - попросила бегущая Книбб.

Оператор уважил просьбу спортсменки.

Нибб в итоге выиграла гонку, опередив почти на две минуты швейцарку Жюли Деррон и завоевала титул чемпионки мира.

Триатлон категории Е100 имеет протяженность 100 км, из которых 2 км нужно проплыть, 80 км преодолеть на велосипеде и 18 км пробежать.

У Книбб имеется две олимпийских серебряных медали в смешанной триатлонной эстафете, также две золотых и одна серебряная медаль в индивидуальном зачете чемпионата мира по триатлону на половинной дистанции.

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