1000 дней войны в Украине. Как новые технологии завели войну в тупик

Проблема флангов

От нехватки солдат на поле боя страдают обе стороны. И эта нехватка проявляется, в частности, в том, что им не хватает сил, чтобы обойти противника с фланга.

Фланговый охват остается одним из главных маневров на поле боя. Но для того, чтобы обойти противника, нужно иметь в его боевых порядках открытый фланг.

Эта линия фронта оказалась слишком плотной, чтобы одна из сторон могла прорвать ее в каком-то месте на всю глубину обороны, и слишком протяженной, чтобы можно было обойти ее - найти у себя резервы для создания ударной группы для прорыва или обхода не может ни одна из сторон.

Вторжение ВСУ в Курскую область Фото: EPA

Последние две попытки обойти противника с незащищенного фланга произошли в 2024 году.

В мае Россия попыталась наступать в Харьковской области, а в августе Украина ударила в незащищенную часть Курской.

Однако ни там, ни там не удалось развить успех хотя бы до оперативного уровня - на глубину нескольких десятков километров. У сторон просто не хватило на это сил. Хотя у обеих армий остаются открытые фланги, противник воспользоваться этим уже не может. Поэтому обе армии в своих операциях ищут слабые места в обороне противника и пытаются прорваться там.