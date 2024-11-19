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Столичный торговый центр продан почти за 130 миллионов евро

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Принадлежащий компании Citycon торговый центр Iso Omena в Эспоо. Фото иллюстративное.
Принадлежащий компании Citycon торговый центр Iso Omena в Эспоо. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Зарубежный собственник торгового центра ведет активную продажу своей недвижимости или ведет переговоры о намерениях.

Крупная скандинавская компания Citycon подписала в Эстонии соглашение о продаже компании EfTEN Capital торгового центра Kristiine по цене примерно 129 миллионов евро. Продажа осуществлена в рамках стратегии компании, направленной на владение недвижимостью в крупных городах Северной Европы и продажу активов, которые не имеют прямого отношения к основной деятельности компании.

Цена сделки примерно на девять процентов ниже последней балансовой стоимости. Ожидается, что сделка будет завершена к середине декабря 2024 года при условии ее одобрения Департаментом конкуренции. 

После этой сделки активы, относящиеся к непрофильному портфелю Citycon, выставлены на продажу или находятся на финальной стадии переговоров на общую сумму более 300 миллионов евро. Вырученные от продажи средства планируется направить на погашение долгов и укрепление баланса компании.

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