Привет, Катри! Я отлично понимаю, что тебе небезразлична Нарва, и что коалиции - обычное дело. Но заигрывание с дьяволом может оказаться опасным: не только для тебя, но и для Нарвы, и для всей Эстонии, пишет главный редактор газеты KesKus, член комиссии Рийгикогу по иностранным делам и фракции «Ээсти 200» Юку-Калле Райд.
ЮКУ-КАЛЛЕ РАЙД ⟩ Идите в ж**у со своим Стальнухиным! Личное, но открытое письмо подруге, мэру Нарвы Катри Райк (4)
Я, конечно, имею в виду коалицию со Стальнухиным, который живет в Эстонской ССР и считает значительную часть эстоноязычных граждан фашистами, полагая при этом, что эстонцы вообще не учитывают «особенности русских». Я рад, что хотя бы «Ээсти 200» отказалась от этой идеи (вступать в коалицию - прим. пер.).
А в более широком смысле...
Вряд ли кто-то лучше тебя смог познакомить эстонцев с Нарвой или объяснить, что этот город - часть Эстонии, а не какое-то загадочное, невидимое «государство в государстве». Последний путеводитель по Нарве и книга, посвященная этому городу, были изданы более ста лет назад, в 1921 году. И только недавно, всего несколько лет назад, вышло твое произведение «Viimane lahke maja» (эст. «Последний гостеприимный дом» - прим. пер.). Уже само название намекает, что Нарва - это дверь в Европу или ее начало. Тем не менее, на протяжении ста лет ничего не происходило.
«Последний гостеприимный дом». Даже за этой книгой стояла команда. Хотели бы они выпускать ее от имени Стальнухина? Поддержала бы тебя команда, с которой ты борешься за Нарву?
Ты моя подруга. Но поскольку твоя позиция дорогой (и мне в том числе) Нарве публична, я тоже говорю открыто.
Заигрывание со Стальнухиным - это совсем не обычная коалиция, а скорее хождение по лезвию бритвы. Даже если это лезвие кажется очень толстым, оно все равно чрезвычайно опасно. Ходить по лезвию бритвы, которое носит имя Стальнухина, - это не просто споткнуться о разбросанные на улице осколки стекла и отделаться парой возможных порезов на пальцах ног.
Ты всегда говорила, что Нарва - превыше всего
Окей, понятно. Но Нарва - это не отдельная единица, не своеобразная республика и не дача местных жителей, которая существует сама по себе во Вселенной. Нарва - это часть Эстонской Республики.
Но как это согласуется с тем, что Михаил Стальнухин заявляет, будто Лянеметс - фашист, что твой соратник живет в Эстонской ССР, что менять свои взгляды он не намерен, что, согласно его мнению, вывоз танка из Нарвы - это подлость, а мы здесь, в Эстонской Республике, совершенно не учитываем какой-то загадочный «русский менталитет»?
Ты долго боролась с местными сатрапами за то, чтобы эстоноязычное образование стало доступным и в Нарве. Так почему же ты проводишь пресс-конференцию на русском языке, объясняя это необходимостью учитывать «языковые навыки русских журналистов»? Эй!
Кстати, разочарованный в Эстонии Стальнухин написал одни из лучших учебников эстонского языка, но в данном случае это совершенно не имеет значения.
Ты говорила, что нарвитяне любят Нарву, что это и есть их идентичность. Что их родина - не Эстония и не Россия, а именно Нарва. Но что будет, если вдруг в какой-то момент зайдет Андо Кивиберг и скажет, что жители Вильянди любят только Вильяндиского лодочника (т.н. Вильяндиский лодочник - герой местной легенды - прим. пер.) и хотят отделиться от Эстонии?
Помнишь приверженцев автобазы Тийта Вяхи?
Когда-то уже была предпринята попытка отделить Ида-Вирумаа от Эстонии, помнишь? Риторика тогда была примерно такая же, как сейчас у Стальнухина. Дескать, Эстонская ССР - это отдельное культурное пространство, что тамошняя Эстония должна иметь «особый статус» и что нужно учитывать «русский менталитет». Тогда расхлебывать эту кашу отправили и твоего давнего друга, знакомого и однокурсника Индрека Таранда. Индрек может кому-то нравиться или нет, но с ситуацией он разобрался.
Из той же серии: Эдгар Сависаар хотел отделить Таллинн от Эстонии. Примерно с такой же болтовней, что, мол, Таллине стоит особняком от остальной страны. Противостояние Эдольфа (ироничное прозвище Сависаара - прим. пер.) с остальной Эстонией временами напоминало настоящий фарс. Его влияние до сих пор ощущается в закоулках столицы, даже если его верный соратник - еще один Михаил, Кылварт, - сейчас утратил свою власть.
Подумай, а что если вместо изящной туфельки ты надела ведро с портретом Стальнухина и теперь гордо шагаешь с ним по набережной? А сам Стальнухин, заметь, тем временем примерил европейские туфли с твоим именем - «Катри» - на ярлыке, чтобы удобнее было шлепать по местной грязи, сохраняя при этом свои ноги сухими.
Интересно, как это воспримут твои сторонники? Те, кто поддерживал тебя до этого? Поверь, Стальнухину все равно. У него сейчас все прекрасно.
Именно он к концу этого года взберется на витрины города как новогоднее украшение. Именно он станет тем самым подарком, который с нетерпением начнут открывать на местных выборах.
Это понятный и привычный подарок, который говорит о родной Эстонской ССР на родном языке Эстонской ССР. Его доставят прямо на дачу, бесплатно и без каких-либо проблем: глупый курьер принесе его совершенно даром уже следующей осенью, прямо к порогу, на местных выборах и скажет: «Пожалуйста, вот ваша праздничная избирательная коробочка с изображением вашего спасителя Михаила! Снегурочка Катри сама ее упаковала, еще и ленточкой с волнами Эстонской ССР перевязала, посмотрите, какая милота!»
Хорошо быть нарвитянином среди нарвитян: гулять по городу, быть любимым, получать цветы, когда таксисты и пожилые дамы узнают тебя в лицо. Но все это не имеет значения.
Нарва - это Эстония
Цветы дети подарили бы и Михаилу, ведь и Сталину их дарили. Голосистые русскоязычные школы, тот контингент, который и слышать не хочет об эстоноязычном образовании, сразу дают понять, кто здесь «правильный» лидер.
Больницы, где работают не врачи, а друзья и соратники Стальнухина.
Катри, ты всегда была голосом, но не рупором. А теперь?
Сейчас все сводится к тому, что ты становишься микрофоном Стальнухина, а колонки при этом местные, звукорежиссер - старый пьющий продюсер группы Стальнухина. Они подмигивают друг другу и выключают тебе электричество - прямо посреди выступления, именно в тот момент, когда дива выходит на сцену с важным куплетом.
В конечном итоге это значительно осложнит ситуацию, когда придет время баллотироваться на пост мэра в следующий раз, и от этого проиграют все в Эстонии, кроме самих стальнухинцев.
У ребят Стальнухина еще много счетов, которые нужно свести, со всеми местами, хоть как-то напоминающими Эстонскую Республику. Будь то школы, социальные службы, больницы или Нарвский музей.
Этот кадр олицетворяет собой все, чего ты как человек не хотела бы видеть в своей жизни. А Стальнухин в роли председателя городского собрания запутывает все настолько, что остается серьезный риск: в случае твоего избрания мэром ни один твой проект при необходимости не сможет пройти, ведь решения принимает именно городское собрание.
Мне вспоминается сказка о девушке перед зеркалом: «Кто прекраснее всех на свете?» Поверь, Нарва - прекрасна, но Нарва в составе Эстонии еще прекраснее. Примерно как Белоснежка.
Оркестр Стальнухина крутит хорошо срежиссированную советско-российскую «официальную дискотеку». Он - фанат культа силы, ракет и оккупации. Именно эту роль он исполняет в Нарве.
Но, может, даже публика в этом Доме культуры способна к развитию?
Откуда ты знаешь, что это не так?
Почему ты считаешь, что должна обязательно идти на эту дискотеку? Никогда не ходи на вечеринки, где толкаются, дерутся, воруют, обманывают, принимают наркотики, нападают и решают, кто станет следующим диджеем, который будет, что называется, не от мира сего.
Может быть, этот диджей будет с энтузиазмом кричать публике: «А теперь у нас гость из Эстонии, который сыграет свою странную альтернативную песню... Как она называется? А, вот! Песня называется "Эстонская Республика". На фашистском языке! Ну что, танцуем, все!»
Нарвитяне не являются врагами Эстонии. Ну не являются. Не нужно обращаться с ними так, будто они должны думать, что это так. Именно на это делает ставку Стальнухин.
Не будем относиться к нарвитянам как к идиотам. Это не так. Они - наши. Они живут в Эстонии. В этой республике. Часть которой - Нарва.