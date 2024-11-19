Я, конечно, имею в виду коалицию со Стальнухиным, который живет в Эстонской ССР и считает значительную часть эстоноязычных граждан фашистами, полагая при этом, что эстонцы вообще не учитывают «особенности русских». Я рад, что хотя бы «Ээсти 200» отказалась от этой идеи (вступать в коалицию - прим. пер.).

А в более широком смысле...

Вряд ли кто-то лучше тебя смог познакомить эстонцев с Нарвой или объяснить, что этот город - часть Эстонии, а не какое-то загадочное, невидимое «государство в государстве». Последний путеводитель по Нарве и книга, посвященная этому городу, были изданы более ста лет назад, в 1921 году. И только недавно, всего несколько лет назад, вышло твое произведение «Viimane lahke maja» (эст. «Последний гостеприимный дом» - прим. пер.). Уже само название намекает, что Нарва - это дверь в Европу или ее начало. Тем не менее, на протяжении ста лет ничего не происходило.

«Последний гостеприимный дом». Даже за этой книгой стояла команда. Хотели бы они выпускать ее от имени Стальнухина? Поддержала бы тебя команда, с которой ты борешься за Нарву?

Ты моя подруга. Но поскольку твоя позиция дорогой (и мне в том числе) Нарве публична, я тоже говорю открыто.