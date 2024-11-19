Спасатели готовы выйти на пикет: планируемое изменение отнимет у них последнюю мотивацию работать за низкую зарплату

Руководство Спасательного департамента планирует установить порядок, согласно которому два раза в месяц смена спасателей будет длится 12 часов. Спасатели, которые сейчас работают только в 24-часовые смены, объясняют, что новый порядок снизит их реальный ежемесячный доход.
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Спасательная команда Раквере относится к третьей категории, средний чистый доход спасателей там составляет 1400 евро. Ко второй категории относятся команды Тапа, Кунда и Вяйке-Маарья, и, по словам доверенного лица спасателей Раквере Сийма Сяде, средняя зарплата там даже ниже упомянутых 1400 евро.
Несмотря на большое чувство миссии спасателей, зарплата в 1400 евро - это не то, что удерживает их на работе. Ни для кого не секрет, что 24-часовые смены и сопутствующие им шесть-восемь рабочих дней в месяц считаются бонусом. Такая организация работы позволяет иметь другую работу помимо работы спасателем. По словам Сийма Сяде, например, только для десяти процентов спасателей команды Раквере Спасательный департамент является единственным работодателем.
С введением нового порядка дежурств у спасателя будет как минимум на одно больше, а это также будет означать на одну или две смены меньше на другой работе - никто не сможет сразу приступить к другой работе после 12 часов дежурства. «Кроме того, многие ездят на работу издалека. Транспортные расходы на дорогу на работу и с работы также возрастут», - сказал Сийм Сяде.
В соответствии с новым порядком 12-часовые смены не будут переноситься на ночное время – они будут только днем, поскольку, по статистике, тогда количество вызовов выше. Поскольку спасатели получают несколько более высокую зарплату за ночные часы, они опасаются, что их реальная заработная плата еще больше снизится после введения нового режима. «Правда, в своих последних заявлениях генеральный директор Спасательного департамента заверил, что мы не потеряем в зарплате», - уточнил Сийм Сяде.
Но зачем руководству Спасательного департамента вообще вводить новый порядок, если он направлен против спасателей и снижает их доходы? Сийм Сяде пояснил, что причина в нехватке ресурсов, то есть спасателей, и общей нехватке денег, поэтому их пытаются перераспределить административными методами - невозможно нанять дополнительных спасатели.
«Команда Раквере, как команда третьей категории, не так сильно затронута этой проблемой, как спасательные команды Тапа, Кунда и Вяйке-Маарья, но в Раквере бывают ситуации, когда на дежурстве минимальный состав команды из-за отпусков, болезней и прочего. В руководстве теперь возникла идея, что, поскольку ночью меньше вызовов, ресурс следует перенаправить на дневное время».
1232 спасателя подписали соответствующую петицию, которая в среду будет передана руководству Спасательного департамента. Кроме того, профсоюз спасателей (EPTAÜ) планирует организовать более масштабную демонстрацию перед главным зданием Спасательного департамента. «Эта тема уже витала в воздухе весной, в мае, когда мы были готовы к пикету, - сказал Сийм Сяде. - В последнюю минуту гендиректор разослал всем электронное письмо с просьбой перенести обсуждение вопроса на осень. Сейчас наступила осень, но, к сожалению, профсоюз и головной офис не пришли к компромиссу».
Согласно политическому соглашению, заключенному несколько лет назад, зарплата спасателей должна была вырасти в 1,2 раза выше средней зарплаты в Эстонии, и тогда была получена прибавка к зарплате примерно на 400 евро. Однако сейчас правительство заморозило зарплату спасателей до 2027 года, а это значит, что через несколько лет возникнет ситуация, когда зарплата спасателей будет отставать от средней по Эстонии на более 500 евро.
Генеральный директор Спасательного департамента Марго Клаос на момент публикации статьи не был доступен, его комментарий будет опубликован при первой возможности.