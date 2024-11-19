Спасатели готовы выйти на пикет: планируемое изменение отнимет у них последнюю мотивацию работать за низкую зарплату

​Но зачем руководству Спасательного департамента вообще вводить новый порядок, если он направлен против спасателей и снижает их доходы? Сийм Сяде пояснил, что причина в нехватке ресурсов, то есть спасателей, и общей нехватке денег, поэтому их пытаются перераспределить административными методами - невозможно нанять дополнительных спасатели.

«Команда Раквере, как команда третьей категории, не так сильно затронута этой проблемой, как спасательные команды Тапа, Кунда и Вяйке-Маарья, но в Раквере бывают ситуации, когда на дежурстве минимальный состав команды из-за отпусков, болезней и прочего. В руководстве теперь возникла идея, что, поскольку ночью меньше вызовов, ресурс следует перенаправить на дневное время».

1232 спасателя подписали соответствующую петицию, которая в среду будет передана руководству Спасательного департамента. Кроме того, профсоюз спасателей (EPTAÜ) планирует организовать более масштабную демонстрацию перед главным зданием Спасательного департамента. «Эта тема уже витала в воздухе весной, в мае, когда мы были готовы к пикету, - сказал Сийм Сяде. - В последнюю минуту гендиректор разослал всем электронное письмо с просьбой перенести обсуждение вопроса на осень. Сейчас наступила осень, но, к сожалению, профсоюз и головной офис не пришли к компромиссу».

​Согласно политическому соглашению, заключенному несколько лет назад, зарплата спасателей должна была вырасти в 1,2 раза выше средней зарплаты в Эстонии, и тогда была получена прибавка к зарплате примерно на 400 евро. Однако сейчас правительство заморозило зарплату спасателей до 2027 года, а это значит, что через несколько лет возникнет ситуация, когда зарплата спасателей будет отставать от средней по Эстонии на более 500 евро.

Генеральный директор Спасательного департамента Марго Клаос на момент публикации статьи не был доступен, его комментарий будет опубликован при первой возможности.