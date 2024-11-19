Управа района Кесклинн реализовала победившую идею народного бюджета Таллинна 2024 года, согласно которой в центре города высадят больше кустарников.
В центре города высадили 1668 новых шумопоглощающих растений
В результате проекта этой осенью в детских садах и школах района высадили 1668 деревьев, кустарников и ползучих растений.
«В районе Кесклинн находится множество детских садов и школ, причем многие из них расположены в зонах с интенсивным движением. Идея, победившая в прошлом году, помогла сделать многие из этих территорий более зелеными, разнообразными и уютными», - отметил старейшина района Кесклинн Сандер Андла.
Растения были высажены около детских садов Лотте, Вирмализе, Лийвамяэ, Магдалеэна, Унистузе, Лийвалосси, Кийза, Пяйкесеянку, Марди, Сюдамекезе и Пяэвалилле. Кроме того, это было сделано на территориях Кадриоргской немецкой гимназии, Общей гимназии и Кесклиннаской русской гимназии, на детской площадке Юурдевео, в саду церкви Святого Симеона, в зеленой зоне на Мере пуйестеэ и в парке Фальги. Общая площадь озелененных территорий составляет около 850 м2.
Среди саженцев - различные виды чубушника, спиреи, кизила, горной сосны, черемухи, сирени, ягодных кустарников, ирги, лещины, туи, калины и караганы. Для озеленения вертикальных поверхностей активно использовались ползучие растения, такие как дикий виноград и ползучая гортензия. Всего было высажено 1668 растений.
Виды растений и их размещение выбрал специалист по озеленению управы района Кесклинн. Общая стоимость реализации идеи составляет 72 941 евро без налога с оборота. Посадочные работы выполнило OÜ Minuaed.
«Наш двор невероятно красив. Большая благодарность всем, кто помог осуществить этот проект. Благодаря вам дети стали счастливее и радостнее, а также у них появилось больше интересного для наблюдения и исследования», - сказала директор детского сада Лийвамяэ Имби Паюла.
Идея «Больше (шумопоглощающих) кустарников в центре города» набрала 277 голосов на голосовании по народному бюджету, которое прошло в конце прошлого года. Суть идеи заключалась в том, чтобы высадить больше деревьев и кустарников рядом с образовательными учреждениями района, тем самым способствуя улучшению образовательной среды в детских садах и школах. Автором идеи является Лийна-Кай Райвет.
«Моя первоначальная идея заключалась в том, чтобы добавить кустарники в уличное пространство, в тех местах, которые дети чаще всего проходят или проезжают на велосипеде по пути в детский сад и школу. Линии кустарников на улице принесли бы пользу и другим жителям города. В ходе проекта озеленение было ориентировано преимущественно на дворовые и зеленые зоны. Исходя из количества высаженных растений, можно сделать вывод, что дворы также нуждались в дополнительном озеленении, и теперь они стали более приятными и уютными местами для игр и отдыха детей. Надеюсь, что когда-нибудь то же самое случится и с уличным пространством», - поделилась своими мыслями Райвет.
В рамках народного бюджета в центре города реализовано четыре проекта. Идея «Краны с питьевой водой возле троп здоровья» набрала в 2020 году наибольшее количество голосов, в результате чего в районе появилось несколько общественных кранов с питьевой водой.
Год спустя поддержку получило предложение «Больше деревьев в центре города», целью которого была посадка большего количества деревьев вдоль улиц и на тех территориях в центре города, где недостаточно озеленения. В позапрошлом году наибольшее количество голосов получила идея создания «остановок для насекомых», которая заключалась в покрытии растительностью крыш автобусных павильонов.
В этом году народный бюджет Таллинна претерпел изменения. Цель заключается в том, чтобы сделать процесс более удобным для участников, прозрачным и доступным для всех.
Одним из ключевых изменений является повышение уровня участия автора идеи в процессе, что требует более детальной проработки предложения. Подготовку своего предложения для презентации можно начать уже сейчас. Для этого на сайте народного бюджета Таллинна появился новый раздел «Сбор идей», в котором можно найти все ключевые моменты, помогающие подготовить свое предложение к представлению.
Ранее сбор идей для народного бюджета объявлялся с наступлением осени. Однако в этом году потребуется немного терпения, так как некоторые детали и принципы обновленного процесса еще нуждаются в уточнении и утверждении. График народного бюджета 2025 года станет известен в ближайшее время.