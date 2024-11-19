В центре города высадили 1668 новых шумопоглощающих растений

Идея «Больше (шумопоглощающих) кустарников в центре города» набрала 277 голосов на голосовании по народному бюджету, которое прошло в конце прошлого года. Суть идеи заключалась в том, чтобы высадить больше деревьев и кустарников рядом с образовательными учреждениями района, тем самым способствуя улучшению образовательной среды в детских садах и школах. Автором идеи является Лийна-Кай Райвет.

«Моя первоначальная идея заключалась в том, чтобы добавить кустарники в уличное пространство, в тех местах, которые дети чаще всего проходят или проезжают на велосипеде по пути в детский сад и школу. Линии кустарников на улице принесли бы пользу и другим жителям города. В ходе проекта озеленение было ориентировано преимущественно на дворовые и зеленые зоны. Исходя из количества высаженных растений, можно сделать вывод, что дворы также нуждались в дополнительном озеленении, и теперь они стали более приятными и уютными местами для игр и отдыха детей. Надеюсь, что когда-нибудь то же самое случится и с уличным пространством», - поделилась своими мыслями Райвет.

В рамках народного бюджета в центре города реализовано четыре проекта. Идея «Краны с питьевой водой возле троп здоровья» набрала в 2020 году наибольшее количество голосов, в результате чего в районе появилось несколько общественных кранов с питьевой водой.