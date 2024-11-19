Таллинн изменит порядок предоставления социальных услуг и выплат социальных пособий

Вице-мэр Карл Сандер Казе отметил, что потребность в социальных услугах растет с каждым годом. «По сравнению с бюджетом, представленным год назад, городская управа значительно увеличивает финансирование услуг опорного лица и личного помощника. Однако для того, чтобы продолжать устойчиво улучшать качество, доступность и стабильность этих услуг, необходимо внести изменения.

Наша цель - сделать услуги доступными для всех и исключить очереди. Изменения были согласованы с заинтересованными сторонами, в зависимости от услуги город продолжит покрывать 80-90% ее стоимости. При этом будет установлен верхний предел собственного участия, с возможностью полного освобождения от платы для определенных категорий. Кроме того, семьи с детьми, пользующиеся услугой опорного лица в образовательных учреждениях, будут полностью освобождены от оплаты собственного участия».

Согласно изменениям в порядке выплаты социальных пособий, город будет возмещать до 90% расходов на адаптацию жилья, но не более установленной городом предельной суммы. Максимальная сумма возмещения вырастет с 3200 евро до 4500 евро.

В рамках изменений в предоставлении социальных услуг будет установлена доля собственного участия в стоимости услуг по присмотру за детьми с ограниченными возможностями, опорного лица и личного помощника, которая составит 10%. Максимальный размер собственного участия составит сто евро, что гарантирует доступность услуг для людей, особенно нуждающихся в помощи. Кроме того, собственное участие не распространяется на услугу опорного лица для детей, которая осуществляется в детском саду или основной школе. Собственное участие в оплате услуги социального надзора составит 20%.

При определении социальных услуг и пособий Таллинн будет применять подход, основанный на потребностях. Это означает, что социальные работники будут целостно оценивать потребность каждого человека в помощи и его платежеспособность. Если человек или его семья не могут оплатить собственное участие, город возьмет на себя обязательство по оплате этой услуги, чтобы ее стоимость не была препятствием для ее использования.

Изменения представлены представителям Эстонской палаты людей с ограниченными возможностями и Таллиннской палаты людей с ограниченными возможностями.

Собственное участие начнет применяться ко всем получателям услуг начиная с 1 апреля 2025 года, независимо от времени назначения услуги.