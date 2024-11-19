Минобороны России заявило, что в ночь на вторник ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Украинские военные говорили об ударе по российскому складу оружия около города Карачев, но не подтверждали, что он был нанесен именно этим оружием. Накануне стало известно, что президент США Джо Байден одобрил использование Киевом американских ракет для поражения целей в российском тылу. Возможность использовать ATACMS подтвердил и Владимир Зеленский.
Россия заявила, что ВСУ ударили ракетами ATACMS по Брянской области. Что в мире говорят о решении Байдена
По данным российского военного ведомства, в результате противоракетного боя расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» сбили пять ракет ATACMS, а одна была «повреждена».
Минобороны утверждает, что фрагменты ATACMS, запущенной ВСУ, упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, возник пожар, но жертв и разрушений нет.
Генеральный штаб ВСУ при этом заявлял, что в Карачеве «по состоянию на 02:30 этой ночи зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация в районе цели».
О том, что удар по складу в Брянской области был нанесен именно ракетами ATACMS, до этого сообщали источники издания «РБК-Украина».
Немного позднее президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, действительно ли украинские военные нанесли удар по складу в Брянской области американскими ракетами ATACMS, заявил, что у Киева есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства, у нас теперь есть дальнобойный «Нептун», и не один: «Теперь у нас есть ATACMS. Мы все это будем использовать» (цитата по изданию «Украинская правда»).
Военный обозреватель Би-би-си Илья Абишев - о заявлении Минобороны России про сбитые сегодня ракеты ATACMS
Как и любую другую баллистическую ракету, ATACMS трудно сбить. Она движется с высокой скоростью - более 1000 км/ч - по сложной траектории, атакует из стратосферы, способна активно маневрировать как на начальном, так и финальном этапах полёта, а время подготовки к пуску и подлёта к цели укладывается в несколько минут.
Чтобы отразить такую атаку, нужна быстрая и слаженная работа современных систем предупреждения о ракетном нападении и комплексов ПВО, которые прикрывают такие важные объекты, как атакованный арсенал в районе города Карачев.
За считанные секунды радиолокационные станции или средства космической разведки должны отфиксировать пуск, определить азимуты, рассчитать траекторию и выдать целеуказания для противоракет.
Минобороны России заявляет о пяти сбитых ракетах ATACMS в Брянской области из шести, шестая, как утверждают российские военные, получила повреждения, а её фрагменты упали на технической территории военного объекта.
Такой результат работы ПВО можно было бы считать успешным, если бы не признаки вторичной детонации, хорошо различимые на выложенных в сети видеозаписях из Карачева. Очевидно, что обычным пожаром дело не ограничилось.
«Судя по одному из видео, вполне штатная работа ракеты и подрыв суббоеприпасов М74. Не понимаю, к чему опять эти формулировки про поврежденную», - указывает автор Z-канала «Воевода вещает».
Во вторник украинский Генштаб заявил об ударе по крупному российскому складу вооружений у города Карачев, но не подтвердил, что этот военный объект был атакован ракетами ATACMS.
Первая реакция на шаг Белого дома
О решении Байдена со ссылкой на анонимные источники сообщили сразу несколько западных СМИ, но спустя пару дней и в США, и в Евросоюзе эту новость комментируют как вполне официальный шаг Белого дома.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза поддержать США и разрешить Украине без ограничений использовать поставленные ими ракеты большой дальности.
«Сегодня мы обсудим это, и я надеюсь, что все страны-члены последуют решению США», - сказал он во вторник перед очередной встречей министров обороны стран ЕС.
По его словам, удары Украины по российской территории, откуда она подвергается нападениям, будут полностью соответствовать международному праву.
Владимир Зеленский в свою очередь сказал, что какого-то официального заявления по поводу решения Байдена не будет. «Ракеты скажут сами за себя», - заявил он.
Администрация Джо Байдена выделила Украине десятки миллиардов долларов для противостояния российской агрессии. Нанесение ударов по целям в глубине российской территории было вопросом, в котором президент США долгое время не шел навстречу Киеву, опасаясь серьезной эскалации со стороны Москвы.
У критиков Байдена возник вопрос, насколько правильно и законно принимать такое серьезное и чреватое последствиями решение за два месяца до ухода с поста президента.
На это представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что Джо Байден был избран на четырехлетний срок, а не на три года и 10 месяцев, поэтому любые его решения в рамках этого срока легитимны.
«Мы будем использовать каждый день нашего срока для реализации политических шагов, которые, по нашему мнению, отвечают интересам американского народа, - сказал Миллер. - Если новая администрация захочет придерживаться иной точки зрения, это, конечно, ее право. На посту президента может быть только один человек в любой момент времени. Когда следующий президент вступит в должность, он сможет принимать собственные решения».
Что говорят в окружении Дональда Трампа
Решение Джо Байдена относительно применения ATACMS для ударов вглубь российской территории вызвало возмущение в окружении Дональда Трампа, которому в январе предстоит занять Белый дом.
Сам Трамп этот шаг уходящей администрации не прокомментировал, но его ближний круг назвал решение Байдена эскалацией.
Дональд Трамп-младший написал на платформе Х, что Байден пытается развязать Третью мировую войну перед тем, как его отец вступит в должность.
«Похоже, что военно-промышленный комплекс хочет убедиться в том, что Третья мировая война начнется прежде, чем у моего отца появится шанс заключить мир мир и спасти жизни», - заявил Трамп-младщий.
В ходе президентской гонки и сразу после выборов Дональд Трамп, которому предстоит возглавить США на ближайшие четыре года, сделал ряд громких заявлений в отношении войны в Украине.
В частности, он обещал закончить войну в течение 24 часов после вступления в должность, хотя не уточнил как именно. Затем его советник заявил, что новая администрация США хочет мира, но не станет помогать Украине возвращать захваченные Россией территории.
На прошлой неделе украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что после телефонного разговора с Трампом у него есть все основания полагать, что при новой администрации война закончится быстрее, чем предполагалось ранее.
Однако все эти заявления были сделаны до того, как Джо Байден принял решение насчет ATACMS, которое, как считают эксперты, может внести в ход войны значительные изменения.
Другая активная сторонница Трампа, конгрессвуман Марджори Тейлор Грин тоже осудила действия Байдена.
«Американский народ 5 ноября выдал мандат против именно таких решений, принятых напоследок. Он не хочет финансировать или вести иностранные войны. Мы хотим решить наши собственные проблемы», - написала она на платформе X.
Однако не все союзники Трампа, в том числе среди тех, кто консультировал его по вопросам национальной безопасности во время его первого срока, критикуют решение Байдена.
Например, Джеймс Гилмор, который был послом Трампа в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, сказал в комментарии Би-би-си, что главная проблема этого решения в том, что оно принято на таком позднем этапе войны.