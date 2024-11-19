Россия заявила, что ВСУ ударили ракетами ATACMS по Брянской области. Что в мире говорят о решении Байдена

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза поддержать США и разрешить Украине без ограничений использовать поставленные ими ракеты большой дальности.

«Сегодня мы обсудим это, и я надеюсь, что все страны-члены последуют решению США», - сказал он во вторник перед очередной встречей министров обороны стран ЕС.

По его словам, удары Украины по российской территории, откуда она подвергается нападениям, будут полностью соответствовать международному праву.

Владимир Зеленский в свою очередь сказал, что какого-то официального заявления по поводу решения Байдена не будет. «Ракеты скажут сами за себя», - заявил он.

Администрация Джо Байдена выделила Украине десятки миллиардов долларов для противостояния российской агрессии. Нанесение ударов по целям в глубине российской территории было вопросом, в котором президент США долгое время не шел навстречу Киеву, опасаясь серьезной эскалации со стороны Москвы.

У критиков Байдена возник вопрос, насколько правильно и законно принимать такое серьезное и чреватое последствиями решение за два месяца до ухода с поста президента.

На это представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что Джо Байден был избран на четырехлетний срок, а не на три года и 10 месяцев, поэтому любые его решения в рамках этого срока легитимны.