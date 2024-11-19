Всю ночь в ловушке: человек, застрявший под упавшим на него деревом, чудом избежал смерти

В пятницу в волости Хальяла в Ляэне-Вирумаа 75-летний житель деревни Илумяэ решил пойти в лес. Его не было довольно долго, но близкие были уверены, что он, вероятно, отправился в гости к соседям. Но когда к утру субботы он не вернулся домой, сестра стала искать брата.