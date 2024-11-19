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Всю ночь в ловушке: человек, застрявший под упавшим на него деревом, чудом избежал смерти

Перевод: София Солдатенко
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Илумяэ расположен в национальном парке Лахемаа. Такую картину мог наблюдать человек, ночевавший в лесу.
Илумяэ расположен в национальном парке Лахемаа. Такую картину мог наблюдать человек, ночевавший в лесу. Фото: Meelis Meilbaum

В пятницу в волости Хальяла в Ляэне-Вирумаа 75-летний житель деревни Илумяэ решил пойти в лес. Его не было довольно долго, но близкие были уверены, что он, вероятно, отправился в гости к соседям. Но когда к утру субботы он не вернулся домой, сестра стала искать брата.

Поскольку мобильный телефон пропавшего не отвечал, приступившие к поискам люди отправились в лес. Леса Илумяэ - густые и в пятницу дул штормовой ветер, лес был мокрым, некоторые деревья упали.

Пропавшего наконец нашли посреди леса – он стал жертвой серьезного несчастного случая. «Сухостой (это погибшее дерево, которое осталось стоять на корне - прим.ред.) упал мужчине на грудь, он пострадал и уже получил переохлаждение», - сказал командир спасательной команды Локса Майт Крёэнстрём.

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