Всю ночь в ловушке: человек, застрявший под упавшим на него деревом, чудом избежал смерти

В пятницу в волости Хальяла в Ляэне-Вирумаа 75-летний житель деревни Илумяэ решил пойти в лес. Его не было довольно долго, но близкие были уверены, что он, вероятно, отправился в гости к соседям. Но когда к утру субботы он не вернулся домой, сестра стала искать брата.
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Поскольку мобильный телефон пропавшего не отвечал, приступившие к поискам люди отправились в лес. Леса Илумяэ - густые и в пятницу дул штормовой ветер, лес был мокрым, некоторые деревья упали.