Эстония передаст в фонд жертв репрессий белорусского режима 30 000 евро

«Это международный гуманитарный фонд, созданный для поддержки бывших и находящихся сейчас в заключении политических заключенных и членов их семей, - сказал Цахкна. - Для Эстонии поддержка белорусской оппозиции и политических заключенных крайне много значили уже долгое время и мы продолжаем работать над тем, чтобы все политические заключенные в Беларуси и России были освобождены».

На встрече также обсудили предстоящие вскоре в Беларуси выборы президента и Цахкна пообещал, что Эстония не намерена их признавать. «Запланированные на январь 2025 года выборы президента организованы в атмосфере страха и не могут отвечать демократическим нормам, - сказал он. - Мы должны также усилить санкции против режима Лукашенко, чтобы он понял, что то, как он продает свои страну и народ России, недопустимо».

Глава МИД также сообщил, что Эстония поддерживает все шаги по привлечению режима Лукашенко к ответственности: «Эстония поддерживает обращение Литвы в Международный уголовный суд с просьбой возбудить следствие о преступлениях Беларуси против человечества».

Светлана Тихановская находится в Эстонии с двухдневным визитом. Наряду с главой МИД, она также встретилась со спикером и депутатами Рийгикогу, министрами образования, внутренних дел и культуры, приняла участие в белорусской конференции памяти в Тарту и откроет в парке Таммсааре в Таллинне выставку плакатов живущего в Дании белорусского художника Дмитрия Хуша.