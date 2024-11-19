За ужин в рижском ресторане блогеру пришлось заплатить почти полтысячи евро

Пара выбрала и закуски, и основное блюдо, и десерт, дополнив их напитками.

Вначале им подали три блюда, которые принес сам шеф-повар Кристапс Силис. Юстине представила каждое из них, опубликовав видеоролик: крокет из осетрины с соусом бешамель, корзиночка с тартаром из говядины с клеверным сыром и говяжий язык со сливами.

После этого сразу же подавался свежеиспеченный, еще теплый мини-хлебец с двумя видами сливочного масла - топленым и еще одним, состав которого автор не назвала.

Во время трапезы к паре также присоединился сомелье, рассказавший о подходящих винах.

Особенно блогеру понравилась осетрина: «Боже мой, все было просто идеально. Солоноватое, сладковатое, немного с кислинкой. Прекрасное, феноменальное блюдо!»



В основном в меню были блюда из говядины и осетрины. Юстине говорит, что особенно ей пришлись по вкусу говяжьи ребрышки с запеченным картофелем.

Что касается десерта, блогер пришла в восторг от медового торта-мороженого, оценив его на 10 баллов.

В конце подали еще три небольших десерта: орешек с ореховым кремом, ягель в шоколаде, похожий по вкусу на шоколадное печенье, и сорбет из черной смородины в белом шоколаде.

В целом Юстине в восторге от полученного опыта. Она призналась, что обед на двоих обошелся в 453 евро, включая чаевые.