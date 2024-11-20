БЮДЖЕТ ТАЛЛИННА Вице-мэр Яшин уточнил, кому повысят выплаты в 2025 году

– Это означает, что 24% столичных учителей, не имеющих нужной квалификации, останутся без прибавки к зарплате?

– Именно так. Можно сказать, что это метод экономии. Зарплаты поднимутся у чуть меньшего количества учителей, чем реально работает в школах. На самом деле, это была и просьба со стороны профсоюзов и директоров школ и детсадов – сделать акцент на квалифицированных учителях. Это будет мотивацией продолжать учиться в университетах, повышать свою квалификацию и т.д. Между преподавателями с дипломом учителя и без него должна быть разница.

С сентября 2025 года ни один квалифицированный учитель не будет получать зарплату ниже 1920 евро.

– Почему с сентября, а не с января 2025 года?

– Есть две причины. Повышение приурочено к началу учебного года. Кроме того, отсрочка принесет небольшую экономию. Если повысить зарплаты с января, то потребовалось бы найти 3,3 млн евро, а с сентября – только треть этой суммы.

Ситуация такова, что мы были ограничены определенной суммой денег. Сегодня об этом очень хорошо написал Eesti Ekspress (каждая из четырех коалиционных партий получила по 5 млн евро на выполнение своих обещаний избирателям – прим. ред.). Из свободных ресурсов у нас было примерно 20 млн евро (на четыре партии – прим.ред.), и мы искали баланс, чтобы выполнить наибольшее количество обещаний.