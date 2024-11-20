БЮДЖЕТ ТАЛЛИННА Вице-мэр Яшин уточнил, кому повысят выплаты в 2025 году

– В Таллинне много детей с особыми потребностями, дополнительное внимание со стороны такого специалиста поможет поддержать развитие такого ребенка в контексте перехода. Получат таких помощников и эстонские школы, где тоже обучается много иноязычных детей. Этот метод оправдал себя, директора попросили еще несколько таких ставок. Соответствующее финансирование, чуть больше одного миллиона евро, найдено. Всего на поддержку перехода будет выделено 8,5 млн евро.
– Когда снизится плата за место в детсаду до 50 евро?
– С апреля 2025 года. Снижение платы коснется детсадов, в которых нет бассейнов. В детских садах с бассейнами плата останется прежней: 56 евро. Ситуация в экономике такова, что возникла необходимость поддержать семьи.
Напомню также, что треть проживающих в столице воспитанников детских садов освобождены от платы на место. Это дети с особыми потребностями, а также из многодетных и малообеспеченных семей.
– Когда увеличится финансирование столичных спортклубов?
– Опять же с сентября. Здесь та же логика, что и со школами. Требовалось значительно больше денег, чем город может сейчас предоставить. Зато размер поголовных выплат увеличится сразу на 80%.
– На чем городу придется экономить? Одинокие пенсионеры лишатся продуктовых пакетов, которые ранее выдавались два раза в год?
– С точки зрения столичного Департамента социальных дел, масштабного влияния на положение пенсионеров продовольственная помощь не оказывала. Таллинн продолжит сотрудничать с НКО Toidupank и обсудит вопросы его финансирования. Подчеркну, что пособия ко дню рождения и другие выплаты пенсионерам сохранятся.