Столичные школы и детсады в будущем году получат больше денег из городского бюджета. Почти 40% от всех расходов и инвестиций Таллинна будет направлено в сферу образования. Почему рост заплат учителей и дотаций спортклубам отложены до сентября 2025 года?
Студия Postimees: какие проблемы решит новый бюджет Таллинна? Отвечает вице-мэр Алексей Яшин
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире вице-мэр Таллинна по вопросам образования, зампред партии «Ээсти 200» Алексей Яшин. Следите за беседой в 13:00!
- Почему прибавка учителям в 100 евро предусмотрена лишь за полтора месяца до муниципальных выборов?
- Зачем в переходных школах увеличивать количество помощников учителей?
- Как распределятся 8,5 млн евро на поддержку языковой реформы в школах и детсадах?
- Опорные специалисты и школьные психологи получат на 1 млн евро больше, чем ранее?
- Почему частную Открытую школу превращают в муниципальную?
- Когда плата за место в детсаду снизится до 50 евро?
- Чего лишатся одинокие пенсионеры и получатели медуслуг?