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Студия Postimees: какие проблемы решит новый бюджет Таллинна? Отвечает вице-мэр Алексей Яшин

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Столичные школы и детсады в будущем году получат больше денег из городского бюджета. Почти 40% от всех расходов и инвестиций Таллинна будет направлено в сферу образования. Почему рост заплат учителей и дотаций спортклубам отложены до сентября 2025 года?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире вице-мэр Таллинна по вопросам образования, зампред партии «Ээсти 200» Алексей Яшин. Следите за беседой в 13:00!

  • Почему прибавка учителям в 100 евро предусмотрена лишь за полтора месяца до муниципальных выборов? 
  • Зачем в переходных школах увеличивать количество помощников учителей?
  • Как распределятся 8,5 млн евро на поддержку языковой реформы в школах и детсадах?
  • Опорные специалисты и школьные психологи получат на 1 млн евро больше, чем ранее?  
  • Почему частную Открытую школу превращают в муниципальную? 
  • Когда плата за место в детсаду снизится до 50 евро?
  • Чего лишатся одинокие пенсионеры и получатели медуслуг?
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