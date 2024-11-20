Какие проблемы решит новый предвыборный бюджет Таллинна? Что приобретет сфера образования? Почему заплаты учителей и финансирование спортклубов повысятся лишь с сентября 2025 года?
Вице-мэр Яшин объяснил, почему не у всех учителей Таллинна вырастут зарплаты
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире вице-мэр Таллинна по вопросам образования, зампред партии «Ээсти 200» Алексей Яшин.
Выдержки из беседы:
– Какие проблемы позволит решить новый бюджет Таллинна?
– Инвестиций в образование в следующем году будет очень много. Это касается и зарплат учителей, и учебных зданий. На строительство четырех школ, семи детских садов и одной школы по интересам будет потрачено рекордно много: 96 млн евро. Например, школа Kullo получит более 30 млн евро. Пристройка к Реальной гимназии в центре Таллинна – тоже очень дорогой проект.
– Почему учителям Таллинна повысят зарплаты за счет города, а не из государственного бюджета? Почему прибавка в 100 евро предусмотрена лишь с сентября 2025 года, за полтора месяца до муниципальных выборов?
– При формировании коалиции главным обещанием «Ээсти 200» было повышение зарплат работникам сферы образования. И если мы слышим, что у государства нет денег на повышение зарплат, то Таллинн, как самое состоятельное и крупнейшее самоуправление страны, нашел такую возможность.
Волости Виймси, Сауэ, Харку уже платят надбавку педагогам и тем самым переманивают столичных учителей, для Таллинна это становится проблемой. Нам приходится держать зарплаты хотя бы на том же уровне.
Сначала мы подняли общий зарплатный фонд на 7 млн евро (первый допбюджет), а в будущем году (с сентября 2025 года – прим.ред.) добавим 100 евро всем квалифицированным учителям детсадов, школ и школ по интересам.
– Это означает, что 24% столичных учителей, не имеющих нужной квалификации, останутся без прибавки к зарплате?
– Именно так. Можно сказать, что это метод экономии. Зарплаты поднимутся у чуть меньшего количества учителей, чем реально работает в школах. На самом деле, это была и просьба со стороны профсоюзов и директоров школ и детсадов – сделать акцент на квалифицированных учителях. Это будет мотивацией продолжать учиться в университетах, повышать свою квалификацию и т.д. Между преподавателями с дипломом учителя и без него должна быть разница.
С сентября 2025 года ни один квалифицированный учитель не будет получать зарплату ниже 1920 евро.
– Почему с сентября, а не с января 2025 года?
– Есть две причины. Повышение приурочено к началу учебного года. Кроме того, отсрочка принесет небольшую экономию. Если повысить зарплаты с января, то потребовалось бы найти 3,3 млн евро, а с сентября – только треть этой суммы.
Ситуация такова, что мы были ограничены определенной суммой денег. Сегодня об этом очень хорошо написал Eesti Ekspress (каждая из четырех коалиционных партий получила по 5 млн евро на выполнение своих обещаний избирателям – прим. ред.). Из свободных ресурсов у нас было примерно 20 млн евро (на четыре партии – прим.ред.), и мы искали баланс, чтобы выполнить наибольшее количество обещаний.
– Зачем увеличивать количество помощников учителей в переходных школах? Новым квалифицированным учителям нужна помощь? Недавно вы сообщили, что школам перехода добавят 40 помощников, в будущем году на 20 школ придется уже 115 таких работников…
– В Таллинне много детей с особыми потребностями, дополнительное внимание со стороны такого специалиста поможет поддержать развитие такого ребенка в контексте перехода. Получат таких помощников и эстонские школы, где тоже обучается много иноязычных детей. Этот метод оправдал себя, директора попросили еще несколько таких ставок. Соответствующее финансирование, чуть больше одного миллиона евро, найдено. Всего на поддержку перехода будет выделено 8,5 млн евро.
Подробнее в повторе!
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