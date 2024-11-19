«Я слишком долго воюю, чтобы меня сажать». Сколько украинских военных оставляют службу и почему они это делают

Есть бригады с низким числом СОЧ и дезертиров. Но есть такие, где эта проблема приобретает хронический характер.

«За все время работы у меня только одно обращение от человека из Третьей штурмовой [бригады ВСУ], — рассказывает Андрей Неживой. — Хотя все знают, в каких горячих точках они находятся. Дело в том, что там все проблемы командования пытаются решать на местах».

Генштаб в ответе на запрос Би-би-си отмечает, что «сведения о морально-психологическом состоянии и состоянии военной дисциплины» доступны только для служебного пользования.

В Генштабе говорят, что командиры всех звеньев ВСП устраняют «причины и условия», конфликтов, которые приводят к СОЧ, и упоминают «налаживание коммуникаций между командованием и личным составом» и «индивидуальный подход к решению проблемных вопросов каждого военнослужащего».

Судя по количеству случаев СОЧ, работы у службы правопорядка еще много.

«Солдат не должен думать, солдат должен копать, — говорил Тарасу командир. — Если бы мы только копали и не думали, то в Волчанске мы бы погибли».

Но для одной из проблем недавно нашлось решение.

12 ноября Зеленский заявил об упрощении механизма перевода между частями. С 15 ноября это можно будет сделать через запрос в приложении «Армия+».