Будущее Nordica станет известно завтра: министр отказался от комментариев

Руководитель по коммуникации Nordica Анне-Марие Лейлаани сначала выразила удивление по поводу того, откуда до Ekspress дошла информация, что Nordica готовится подать заявление о банкротстве, и заявила, что она не тот человек, который может комментировать это заявление, пишет Eesti Ekspress.