Издание Eesti Ekspress опубликовало статью, в которой говорится о слухах о банкротстве Nordica. Министр инфраструктуры Владимир Свет пообещал внести ясность в среду утром.
Будущее Nordica станет известно завтра: министр отказался от комментариев
Руководитель по коммуникации Nordica Анне-Марие Лейлаани сначала выразила удивление по поводу того, откуда до Ekspress дошла информация, что Nordica готовится подать заявление о банкротстве, и заявила, что она не тот человек, который может комментировать это заявление, пишет Eesti Ekspress.
Министр инфраструктуры Владимир Свет отказался комментировать Postimees предположения Eesti Ekspress о том, что национальная авиакомпания Nordica может завтра подать заявление о банкротстве.
По словам Света, новости будут утром. Спекуляции о финансовом состоянии Nordica и возможном заявлении о банкротстве сегодня достигли пика, но окончательная ясность будет внесена с помощью завтрашнего заявления.