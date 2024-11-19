Центристы протестуют против велосипедной дорожки, которую придумали сами

Вице-мэр Кристьян Ярван («Отечество») отметил, что забрать одну полосу у автомобилей и заменить ее на велодорожку действительно было идеей предыдущей городской управы. «Они сами заложили основу для этого. Более того, вице-мэр от центристов попросил застройщиков квартала «Ипподром» изменить проект перекрестка у [бывшего] ипподрома таким образом, чтобы убрать две полосы для общественного транспорта. Они начали всю эту ерунду, которой нам сейчас приходится заниматься», - сказал Ярван.