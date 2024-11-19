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Центристы протестуют против велосипедной дорожки, которую придумали сами

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По мнению критиков, открытая осенью велосипедная дорожка на Палдискском шоссе используется редко и должна быть закрыта.
По мнению критиков, открытая осенью велосипедная дорожка на Палдискском шоссе используется редко и должна быть закрыта. Фото: Mihkel Maripuu

В Таллинне члены оппозиционной Центристской партии позавчера утром провели на Палдискском шоссе демонстрацию в знак протеста против велосипедной дорожки, которая появилась еще во время их пребывания у власти.

Вице-мэр Кристьян Ярван («Отечество») отметил, что забрать одну полосу у автомобилей и заменить ее на велодорожку действительно было идеей предыдущей городской управы. «Они сами заложили основу для этого. Более того, вице-мэр от центристов попросил застройщиков квартала «Ипподром» изменить проект перекрестка у [бывшего] ипподрома таким образом, чтобы убрать две полосы для общественного транспорта. Они начали всю эту ерунду, которой нам сейчас приходится заниматься», - сказал Ярван.

Они начали всю эту ерунду, которой нам сейчас приходится заниматься

Вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван

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