Рейтинги: поддержка партий остается стабильной, центристы удерживают третье место

Поддержка ни одной политической партии существенно не изменилась за неделю. «Отечество» уверенно лидирует, опережая на 12,1 процентных пункта Партию реформ, занявшую второе место. Поддержка Партии реформ упала на 2,2 процентных пункта за четыре недели, но последние результаты показывают, что эта тенденция прекратилась. Центральная партия, занявшая третье место, отстает на 3,3 процентных пункта от партии премьер-министра, занявшей второе место.