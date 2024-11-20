В сотрудничестве Института общественных исследований и исследовательской компании Norstat Eesti AS каждую неделю исследуются партийные предпочтения населения.
Рейтинги: поддержка партий остается стабильной, центристы удерживают третье место
Согласно свежим данным, 29,5% граждан, имеющих право на участие в выборах, поддерживают «Отечество», 17,4% - Партию реформ и 14,1% - Центристскую партию.
Поддержка ни одной политической партии существенно не изменилась за неделю. «Отечество» уверенно лидирует, опережая на 12,1 процентных пункта Партию реформ, занявшую второе место. Поддержка Партии реформ упала на 2,2 процентных пункта за четыре недели, но последние результаты показывают, что эта тенденция прекратилась. Центральная партия, занявшая третье место, отстает на 3,3 процентных пункта от партии премьер-министра, занявшей второе место.
За тройкой лидеров следуют СДПЭ (13,3%) и EKRE (12,6%), а «Ээсти 200» (4%) имеет самую низкую поддержку среди парламентских партий.
Коалиционные партии поддерживают 34,7% респондентов, а оппозиционные - 56,2%.