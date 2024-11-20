Глава Бюро по борьбе с отмыванием денег (RAB) Матис Мяэкер, казалось, был раздражен тем, что адвокат разносит в суде недопустимые предписания RAB. Он предложил «сотрудничество», адвокат отказался. Последовало суровое «наказание». По словам Мяэкера, все корректно.
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Бюро по борьбе с отмыванием денег при потворстве правоохранителей занимается охотой на ведьм
На заседании Таллиннского административного суда в августе прошлого года обсуждалось, должны ли в Eesti Firma OÜ представлять рейтинг пятидесяти своих крупнейших по обороту между ними клиентов, или такое требование является противозаконным притеснением.