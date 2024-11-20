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Бюро по борьбе с отмыванием денег при потворстве правоохранителей занимается охотой на ведьм

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Глава Бюро по борьбе с отмыванием денег Матис Мяэкер утверждает, что осуществляя надзор, в бюро направляют внимание на основании оценки рисков, на этом же основании принимались соответствующие процессуальные решения и определялся размер назначаемых штрафов.
Глава Бюро по борьбе с отмыванием денег Матис Мяэкер утверждает, что осуществляя надзор, в бюро направляют внимание на основании оценки рисков, на этом же основании принимались соответствующие процессуальные решения и определялся размер назначаемых штрафов. Фото: Madis Veltman

Глава Бюро по борьбе с отмыванием денег (RAB) Матис Мяэкер, казалось, был раздражен тем, что адвокат разносит в суде недопустимые предписания RAB. Он предложил «сотрудничество», адвокат отказался. Последовало суровое «наказание». По словам Мяэкера, все корректно.

На заседании Таллиннского административного суда в августе прошлого года обсуждалось, должны ли в Eesti Firma OÜ представлять рейтинг пятидесяти своих крупнейших по обороту между ними клиентов, или такое требование является противозаконным притеснением.

Помимо юриста, представляющего интересы RAB, и Тыниса Лооритса, присяжного адвоката юридической фирмы Triniti, представляющего компанию, оспаривавшую предписания RAB, на заседании неожиданно присутствовал и руководитель RAB Мяэкер. В конце заседания он выразил желание поговорить с Лооритсом. Последний предложил, что вопросы можно обсудить на обратном пути из здания суда в офис.

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