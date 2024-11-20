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Индекс цен производителей промышленной продукции продемонстрировал рост. Что на него повлияло?

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Деревообрабатывающая промышленность. Снимок иллюстративный.
Деревообрабатывающая промышленность. Снимок иллюстративный. Фото: Marko Saarm

Индекс цен производителей промышленной продукции, который характеризуется изменением цен на производимую в Эстонии промышленную продукцию как для внутреннего рынка, так и на экспорт, в октябре 2024 года повысился по сравнению с сентябрем на 0,3% и по сравнению с октябрем прошлого года на 0,2%.

По словам руководителя группы статистических цен производителей Департамента статистики Эвели Шокман, в обрабатывающей промышленности повышение цен второй месяц подряд составило - в октябре 0,7% и сентябре 0,8%.

«По сравнению с октябрем 2023 года на индекс более всего повлияло повышение цен в деревообработке и производстве изделий из древесины, в услугах по ремонту машин и оборудования, а также в производстве электронного оборудования. Противоположное влияние на индекс оказало снижение цен в производстве топливных масел, а также электро- и теплоэнергии. Цены производства продуктов питания снизились на 0,5%», - отметила Шокман.

В сравнении с сентябрем этого года в октябре на индекс более всего повлияло повышение цен в производстве электроэнергии, в деревообработке, а также топливных масел. Кроме того, на индекс повлияло снижение цен в производстве изделий из металла, промышленных машин и оборудования, а также в производстве химикатов.

Индекс цен на экспортную продукцию в октябре повысился по сравнению с сентябрем на 1,1%. Более всего повысились цены электроэнергии, цены в горнодобывающей промышленности и сельскохозяйственной продукции. При этом более всего снизились цены химикатов и химической продукции, а также цены бумаги, изделий из бумаги и металла. По сравнению с октябрем 2023 года индекс цен на экспортную продукцию повысился на 1,2%.

Индекс цен на импортную продукцию в октябре повысился по сравнению с сентябрем на 0,4%. Более всего повысились цены электроэнергии, цены сельскохозяйственной продукции, металла, а также изделий из драгоценных металлов. При этом наиболее снизились цены изделий из металла, изделий из кожи и обуви, а также резиновых и пластмассовых изделий. По сравнению с октябрем 2023 года индекс цен на импортную продукцию снизился на 1,1%.

Фото: Департамент статистики
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