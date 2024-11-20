Первый удар иностранными ракетами вглубь России, попытка россиян обесточить пол-Украины, миллиардная помощь от МВФ, утвержденный госбюджет на 2025 год и ожидание новых налогов - все это обсуждалось на минувшей неделе в Украине, пишет украинский журналист Олександр Крамаренко.
Миллиард долларов от МВФ, повышение налогов и ожидание выборов уже к лету. Обзор событий в Украине
Ну и надо признать, к тысячному по счету дню полномасштабной войны в Киеве начали все активнее говорить об очередных выборах. Да, эти разговоры начались как минимум полгода назад. Почему к ним вернулись именно сейчас?
На тысячный день с начала полномасштабного вторжения России украинские войска нанесли удар американскими ракетами ATACMS по арсеналу 1046 центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области России.
Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил на своей официальной странице в Фейсбуке лишь о самом факте атаки и о том, что было зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонаций в районе цели.
Собственно об ATACMS в сообщении сказано не было ничего. Но украинские военные всегда откладывают рассказ в деталях своих операций на очень и очень дальнее время. Но зато об ATACMS заговорил адресат атаки.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своем выступлении в Рио-де-Жанейро во время саммита G20 подтвердил, что атака велась именно этими ракетами. Источники в США, на которые ссылалось агентство Reuters, сообщили, что украинские военные использовали 8 ракет ATACMS, из которых 6 штук достигли цели.
Лавров в своем выступлении попытался шантажировать мир путинской ядерной доктриной: дескать, это эскалация, и согласно новой ядерной доктрине России, может произойти нечто. Но не уточнил, что именно.
Справка об авторе
Олександр Крамаренко - украинский журналист и редактор, экономический аналитик. Работает в медиа с 1994 года.
Действующий главный редактор журнала «Деньги»
Был заместителем главного редактора - выпускающим редактором журнала «Бизнес», главным редактором журналов «Профиль-Украина» и «Корреспондент».
Колумнист агентства «Интерфакс-Украина», проектов GDENGI и The Gaze.
Ракеты и другие предвыборные обещания
Так подошел к концу первый сезон длинного сериала под названием «Слишком долго и слишком мало». Это печальная история о том, как Киев больше двух лет просил своих партнеров за рубежом предоставить не только дальнобойные ракеты, но и разрешение применять их по военным целям в глубине РФ.
Наконец Вашингтон позволил это делать. Не до конца понятно, какие же мотивы позволили Джо Байдену именно на излете его президентского срока дать такое разрешение.
Поговаривают, что он решился на этот жесткий шаг вследствие появления северо-корейских военных частей на российско-украинском фронте. Кто-то связывал это разрешение с обстрелами украинской энергетики, которые резко участились в октябре-ноябре.
Третья версия – Байдена перестали сдерживать задачи предвыборной кампании. Дескать, избирательная кампания закончилась, можно принимать решения без оглядки на нее.
Теперь украинские военные и политики развернулись в сторону Лондона и Парижа, так как ждут оттуда разрешения бить по российским объектам еще и дальнобойными авиационными ракетами Storm Shadow/SCALP. Их радиус действия примерно вдвое больше, чем у ATACMS.
До сих пор Франция и Великобритания не давали разрешения использовать свои Storm Shadow/SCALP по целям на российской территории, так как в этих ракетах используется американские технологии, а Вашингтон до недавнего времени не позволяли таких действий.
Так, глядишь, и Берлин решится на предоставление еще более дальнобойных ракет Taurus. Или не решится? До сих пор Олаф Шольц категорические отказывался это делать. Он выступил с таким же заявлением и во время саммита G20, который проходил в Бразилии 18-19 ноября.
Ну, что ж, у него есть возможность блокировать такую помощь Украине до 23 февраля 2025 года – на эту дату назначены выборы в парламент Германии. Дальше эту проблему будет решать новый канцлер - возможно, сам же Шольц, если по результатам внеочередных выборов он снова сумеет создать правительственную коалицию.
Только Москва не имеет ограничений и эскалации не опасается, а просто атакует украинские города и электростанции. В ночь с 16 на 17 ноября РФ атаковала Украину 120 ракетами и 90 тяжелыми беспилотниками-камикадзе.
Судя по сообщению Воздушных Сил ВСУ, из 210 запущенных средств нападения все же долетело 22 единицы: одна аэробаллистическая ракета «Кинжал», 16 крылатых ракет Х-101/Калибр, одна баллистическая ракета «Искандер» и 5 дронов.
Только дважды за все время полномасштабной войны Россия использовала больше ракет и дронов – 26 августа 2024 года и в конце декабря 2023 года. В частности, в тот августовский день РФ атаковала 127 ракетами и 109 ударными БпЛА.
После атаки утром 17 ноября государственная компания «Укрэнерго» вновь была вынуждена вводить многочасовые ограничения по энергоснабжению, так как были повреждены некоторые объекты энергетики.
Как и в прежних случаях, украинские власти не раскрывали списки пострадавших объектов и характер повреждений, но уже к концу дня 18 ноября стало известно, что работоспособность энергосистемы была в целом восстановлена.
К сожалению, российская воздушная атака привела к гибели мирных жителей. Только в Сумах погибло 12 человек в результате удара по многоэтажному жилому дому.
Вряд ли можно расценивать удар восемью ракетами ATACMS 19 ноября «местью» украинских военных за российский ракетный обстрел 16 ноября. Просто Украине нужна «длинная рука», чтобы российские ракеты не могли убивать украинских детей.
7 дней и 1,1 миллиарда долларов для Украины
Миссия Международного валютного фонда фактически одобрила на своем уровне шестой пересмотр действующей сейчас программы кредитования Украины. Теперь эти рекомендации рассмотрит руководство Фонда, и Украина в декабре получит очередные 1,1 миллиарда долларов.
Это очень немало, но давайте помнить, что с 24 февраля 2022 года союзники и международные финансовые организации профинансировали Украину взаймы и безвозвратно на общую сумму более чем в 100 миллиардов долларов. Это по данным премьер-министра Дениса Шмигаля.
Сумма от МВФ не выглядит особо впечатляющей на фоне уже предоставленных средств, а уж на фоне потребностей воюющей страны - и подавно. Но ценность сотрудничества с Фондом для Украины колоссальна, так как позитивные сигналы от МВФ открывают дорогу для новых проектов, которые финансируют Украину на десятки миллиардов долларов США.
МВФ провел на удивление быстрый визит своей миссии в Украину. Миссия Фонда - это серьезно. Это группа финансовых чиновников, которые буквально ныряют в отчетность правительства и центрального банка.
Еще чиновники живо интересуются, как обстоят дела по ранее обозначенным пунктам меморандума с Фондом, в которых описаны требуемые реформы. Дальше они обычно сравнивают какие реформы проведены, какие законы приняты, как обстоят дела со сбором налогов и использованием этих средств государственным бюджетом Украины.
Всякий раз, когда миссия приезжает в Киев, в зданиях Минфина, Кабинета министров и Нацбанка допоздна светятся окна. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину примерно два года миссии МВФ встречались с украинскими представителями в Польше.
Но вот они, впервые с лета нынешнего года, снова приезжают в Киев. Поговаривают, по двум причинам: украинское ПВО стало еще лучше работать, а разбираться с делами на месте эффективнее. И вот в этот раз их пребывание в Украине закончилась за неделю – обычно работа миссии длится намного дольше.
Миссия МВФ быстро отработала не потому, что международным финансовым чиновникам пришлось ранним утром 17 ноября прятаться в убежище, так как россияне атаковали Украину рекордным числом ракет и дронов. А потому, что к их приезду все было готово, как никогда раньше.
Да, реформы идут, несмотря на войну. Кстати, есть много вопросов: надо ли настолько сильно спешить и все ли из уже обещанных реформ так уж нужны Украине прямо вот сейчас.
Вот усиление налоговой нагрузки – оно точно не нужно во время войны, когда бизнес и без того несет колоссальные потери, да и обычные потребители тоже не располагают лишними деньгами.
Налоги – с ними что-то придется делать
Увы, в заявлении Фонда упоминаются не особо приятные вещи, вроде перспектив повышения налогов, в том числе налога на добавленную стоимость. И рядом в заявлении идет речь о том, что ключевыми факторами устойчивости экономики Украины и государственных расходов являются программы внешней финансовой помощи.
Тут же в связи с этим чиновники Фонда напоминают о том, что повышение налогов нужно именно на тот случай, если придется компенсировать нехватку внешней помощи введением более жесткой налоговой политики.
Но украинские налогоплательщики совершенно обоснованно опасаются, что налоги повысят вне зависимости от того, будут проблемы с внешней поддержкой или нет.
К слову, в отчете миссии МВФ упоминается одна из таких программ – колоссальный проект ERA, в рамках которого Украина получит не менее 50 миллиардов долларов за счет российских средств, замороженных с весны 2022 года.
И все это на фоне проблем с энергетикой, которая страдает от российских ракетных атак. Да, МВФ в отчете отдельно напоминает, что ключевыми проблемами украинской экономики являются нестабильность работы объектов энергетики по причине российских обстрелов, а также дефицит персонала, так как значительная его часть либо эвакуировалась, либо служит в силах обороны Украины.
Украинские компании и обычные граждане изрядно потратились за 1000 дней полномасштабной войны на разнообразное оборудование, которое позволяет снизить зависимость от центрального энергоснабжения.
Все это настолько опустошило карманы налогоплательщиков, что им будет крайне непросто адаптироваться еще и к увеличению налогов. Верховная Рада еще в октябре уже одобрила закон, в котором обозначено какие собираются поднять налоги и насколько.
Несмотря на месяц, уже прошедший с момента голосования, законопроект пока не подписан президентом. Хотя, по украинским законам, президент должен либо подписать закон за 15 дней, либо вернуть его в парламент для исправления замечаний.
Одни осведомленные источники утверждают, что подпись будет поставлена еще до наступления декабря. Другие осведомленные источники утверждают, что этот проект закона о повышении налогов отправят в долгий ящик навсегда.
Откуда взялся прогноз о том, что налоги повышать не станут? Из все более активно муссирующейся темы выборов. Ссылаются на то, что повышение налогов не ко времени перед началом избирательной кампании.
Сложно будет рассказывать о необходимости повышения налогов на фоне прихода нескольких десятков миллиардов долларов в рамках очередной программы внешнего финансирования.
Да, во время войны выборы проводить нельзя. Но все больше звучит голосов, которые предсказывают выборы весной-летом 2025 года. И кому верить? Я б ставил на налоги: поднимут их – выборов точно не будет, не поднимут – выборы возможны.