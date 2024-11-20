Миллиард долларов от МВФ, повышение налогов и ожидание выборов уже к лету. Обзор событий в Украине

Ракеты и другие предвыборные обещания

Так подошел к концу первый сезон длинного сериала под названием «Слишком долго и слишком мало». Это печальная история о том, как Киев больше двух лет просил своих партнеров за рубежом предоставить не только дальнобойные ракеты, но и разрешение применять их по военным целям в глубине РФ.

Наконец Вашингтон позволил это делать. Не до конца понятно, какие же мотивы позволили Джо Байдену именно на излете его президентского срока дать такое разрешение.

Поговаривают, что он решился на этот жесткий шаг вследствие появления северо-корейских военных частей на российско-украинском фронте. Кто-то связывал это разрешение с обстрелами украинской энергетики, которые резко участились в октябре-ноябре.

Третья версия – Байдена перестали сдерживать задачи предвыборной кампании. Дескать, избирательная кампания закончилась, можно принимать решения без оглядки на нее.

Теперь украинские военные и политики развернулись в сторону Лондона и Парижа, так как ждут оттуда разрешения бить по российским объектам еще и дальнобойными авиационными ракетами Storm Shadow/SCALP. Их радиус действия примерно вдвое больше, чем у ATACMS.

До сих пор Франция и Великобритания не давали разрешения использовать свои Storm Shadow/SCALP по целям на российской территории, так как в этих ракетах используется американские технологии, а Вашингтон до недавнего времени не позволяли таких действий.